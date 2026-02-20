Shakira dará concierto gratis en México: fecha oficial, lugar y cómo asistir paso a paso

La Ciudad de México se prepara para recibir a Shakira en un espectáculo gratuito que se realizará el 1 de marzo en el Zócalo. El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien detalló que el evento se enmarca en las celebraciones por los 100 años de Grupo Modelo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria celebró la llegada de la artista colombiana a la capital. “Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo primero de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho”, señaló.

La confirmación generó una rápida reacción entre los usuarios, quienes replicaron el anuncio en distintas plataformas. En ese contexto, Brugada remarcó que se trata de un evento con enfoque cultural y destacó a la cantante como una figura “querida y universal” de Barranquilla, Colombia, con fuerte arraigo entre el público mexicano.

¿Cómo asistir al concierto gratuito de Shakira en México?

Desde el gobierno capitalino se confirmó que el recital podrá disfrutarse sin costo alguno, tal como ocurre en otros eventos de gran convocatoria en el Zócalo. Para quienes no logren ubicarse en la plaza principal, se habilitarán pantallas de gran formato en espacios cercanos, entre ellos la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

La mandataria también indicó que el espectáculo es posible gracias al respaldo de Grupo Modelo, firma que celebrará en 2026 su centenario a nivel mundial. Ante la alta expectativa, se aconsejó al público acudir con suficiente anticipación y tomar previsiones para evitar aglomeraciones y largas esperas.

Shakira viene de romper récord mundial Guinness al recaudar monto millonario por su gira

En enero, el medio especializado Billboard dio cuenta de un nuevo hito en la carrera de Shakira: la artista rompió el récord Guinness a la gira latina más exitosa de la historia tras recaudar 421,6 millones de dólares, superando así la marca que mantenía el mexicano Luis Miguel.

El concierto gratuito que ofrecerá en el Zócalo de Ciudad de México contará con un amplio despliegue logístico para recibir a miles de personas. Se instalarán pantallas en calles cercanas como 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo, además de la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, con el objetivo de ampliar la capacidad en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

La presentación en la plaza principal se realizará luego de que la colombiana cierre la etapa mexicana de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ con un último concierto programado para el 27 de febrero en el estadio GNP.