HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac
Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     
Entretenimiento

Shakira dará concierto gratis en México: fecha oficial, lugar y cómo asistir paso a paso

La jefa de gobierno mexicana, Clara Brugada, fue la encargada de hacer el anuncio y presentó a Shakira como la “artista latina que ha triunfado en el mundo”.

Shakira viene de romper el récord mundial Guinness de recaudar millonaria cifra por su gira musical. Foto: Instagram.
Shakira viene de romper el récord mundial Guinness de recaudar millonaria cifra por su gira musical. Foto: Instagram.

La Ciudad de México se prepara para recibir a Shakira en un espectáculo gratuito que se realizará el 1 de marzo en el Zócalo. El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien detalló que el evento se enmarca en las celebraciones por los 100 años de Grupo Modelo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria celebró la llegada de la artista colombiana a la capital. “Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo primero de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La confirmación generó una rápida reacción entre los usuarios, quienes replicaron el anuncio en distintas plataformas. En ese contexto, Brugada remarcó que se trata de un evento con enfoque cultural y destacó a la cantante como una figura “querida y universal” de Barranquilla, Colombia, con fuerte arraigo entre el público mexicano.

PUEDES VER: Concierto de Shakira GRATIS en playas de Copacabana: fecha, dónde será y cómo ver el evento “Todo Mundo no Rio 2026” en Brasil

lr.pe

¿Cómo asistir al concierto gratuito de Shakira en México?

Desde el gobierno capitalino se confirmó que el recital podrá disfrutarse sin costo alguno, tal como ocurre en otros eventos de gran convocatoria en el Zócalo. Para quienes no logren ubicarse en la plaza principal, se habilitarán pantallas de gran formato en espacios cercanos, entre ellos la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

La mandataria también indicó que el espectáculo es posible gracias al respaldo de Grupo Modelo, firma que celebrará en 2026 su centenario a nivel mundial. Ante la alta expectativa, se aconsejó al público acudir con suficiente anticipación y tomar previsiones para evitar aglomeraciones y largas esperas.

PUEDES VER: Récord histórico en Perú: Shakira es la primera mujer con 4 sold out en el Estadio Nacional de Lima

lr.pe

Shakira viene de romper récord mundial Guinness al recaudar monto millonario por su gira

En enero, el medio especializado Billboard dio cuenta de un nuevo hito en la carrera de Shakira: la artista rompió el récord Guinness a la gira latina más exitosa de la historia tras recaudar 421,6 millones de dólares, superando así la marca que mantenía el mexicano Luis Miguel.

El concierto gratuito que ofrecerá en el Zócalo de Ciudad de México contará con un amplio despliegue logístico para recibir a miles de personas. Se instalarán pantallas en calles cercanas como 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo, además de la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, con el objetivo de ampliar la capacidad en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

La presentación en la plaza principal se realizará luego de que la colombiana cierre la etapa mexicana de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ con un último concierto programado para el 27 de febrero en el estadio GNP.

Notas relacionadas
Concierto de Shakira GRATIS en playas de Copacabana: fecha, dónde será y cómo ver el evento “Todo Mundo no Rio 2026” en Brasil

Concierto de Shakira GRATIS en playas de Copacabana: fecha, dónde será y cómo ver el evento “Todo Mundo no Rio 2026” en Brasil

LEER MÁS
'Zootopia 2': "La película refleja mucho nuestra sociedad actual"

'Zootopia 2': "La película refleja mucho nuestra sociedad actual"

LEER MÁS
Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

LEER MÁS
Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

LEER MÁS
Juliana Molina, novia colombiana de Gian Marco, le dedica conmovedor mensaje ante serios problemas de salud

Juliana Molina, novia colombiana de Gian Marco, le dedica conmovedor mensaje ante serios problemas de salud

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini EN VIVO por los cuartos de final del Río Open 2026: se reanuda el tercer set y definitivo

Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

Alianza Lima vs Sport Boys HOY EN VIVO vía L1 Max por el Torneo Apertura 2026: blanquiazules ganan

Entretenimiento

Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Masiel Málaga, Ken-Y, Amaranta y más este fin de semana

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’ llega a Lima tras una exitosa gira por todo el Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar no evaluará pedido de indulto presidencial de Pedro Castillo

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Luna asegura que Daniel Urresti participaría en un eventual gobierno suyo: "El va a ser el ministro del Interior"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025