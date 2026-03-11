Zamir Villaverde publica foto con Wolfgang Grozo: empresario asegura que se conocen desde 2018

Zamir Villaverde publicó un video donde señala que mantuvo encuentros con Wolfgang Grozo | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

El empresario Zamir Villaverde publicó una fotografía junto al candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, y aseguró que mantienen relación desde el año 2018. En un video explicativo difundido en la plataforma TikTok, Villaverde detalló el origen y desarrollo de su vínculo con Grozo. La grabación fue presentada como respuesta a las declaraciones del candidato presidencial, quien afirmó que la fotografía en la que ambos aparecen corresponde a un momento específico y que entre ellos no existía una relación mayor.

Según el relato de Villaverde, su relación con Grozo se remonta a 2018, cuando el empresario apoyaba la candidatura de Renzo Reggiardo a la alcaldía de Lima. Villaverde sostuvo que en ese contexto se reunió con Grozo en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). De acuerdo con su versión, el encuentro tenía como finalidad discutir temas relacionados con la seguridad ciudadana.

Villaverde continuó su narración señalando que, en 2019, participó en una reunión en Villa Consentino junto a varios miembros de las Fuerzas Armadas, en la que también habría estado presente Grozo. Días después, volvió a reunirse con él en el CAEM. Posteriormente, según indicó, Grozo lo invitó a una celebración en el Centro Aeronáutico del Perú. Villaverde añadió que la fotografía que ha circulado en redes sociales corresponde a una invitación que él mismo le hizo al candidato presidencial para almorzar en el restaurante Costanera 700. Como parte de su explicación, el empresario mostró imágenes que, según afirmó, demostrarían la realización de estos encuentros.

En 2020, siempre según Villaverde, ambos se reunieron en el Castillo Rospigliosi para conversar sobre el ascenso de Grozo al grado de general. Asimismo, indicó que en 2021 volvieron a encontrarse en su domicilio en el distrito de La Molina para tratar asuntos vinculados a la seguridad.

Wolfgang Grozo responde a Zamir Villaverde: “No consideré relevante señalarlo”

En una reciente entrevista con Exitosa, el candidato presidencial afirmó que sus encuentros con Villaverde fueron circunstanciales y que “no los consideró relevantes”. El representante de Integridad Democrática señaló, además, que dejó de tener contacto con el empresario cuando comenzaron a surgir cuestionamientos en su contra.

“No consideré relevante mencionar el acercamiento de este señor conmigo. Él fue quien me buscó. No me une ninguna amistad con él. Como él mismo dice, la última vez que tuvimos contacto fue en 2021. Cuando tomé conocimiento de que era una persona cuestionada, decidí alejarme. Ahora que soy un personaje público, este señor aparece. Sí, reconozco que no consideré relevante señalarlo, pero no creo que ello me descalifique”, declaró en entrevista con Nicolás Lúcar.

Cabe mencionar que, en el programa “Enfrentados”, días antes de que Villaverde publicara el video mencionado, Grozo había señalado que su fotografía con el empresario fue “una fotografía con un X que pasó”, dando a entender que su relación no iba más allá de ese encuentro.

Zamir Villaverde también ha sido cuestionado por su pasado

Además de empresario, Villaverde es también un exmiembro de las Fuerzas Armadas que fue expuslado tras una serie de disciplinas. Su figura cobró notoriedad pública durante el gobierno de Pedro Castillo, gracias a que fue objeto de investigación por parte del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Su nombre apareció en el denominado caso Puente Tarata III, relacionado con la adjudicación de obras públicas y con presuntos pagos ilícitos vinculados a licitaciones del sector transportes.

De acuerdo con reportes periodísticos, Villaverde fue investigado por delitos como lavado de activos y por su presunta participación en el pago de sobornos a funcionarios para favorecer a determinadas empresas en contratos de infraestructura. También se difundieron audios que sugerirían la entrega de dinero al entonces ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, con el objetivo de beneficiar a ciertas compañías en procesos de licitación pública. Durante el avance de las investigaciones del Ministerio Público, Villaverde cumplió prisión preventiva en el penal de Ancón I.

El empresario también generó controversia por diversas declaraciones públicas en las que aseguró poseer información sobre presuntas irregularidades en la gestión de Castillo e incluso denunció la existencia de un supuesto fraude electoral en 2021, afirmaciones que no fueron acompañadas de pruebas concluyentes.