José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral. El líder de Podemos Perú es candidato presidencial. Foto: Composición/LR

El congresista y candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, habría infringido la neutralidad electoral, según alertó el Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) Centro 1 a través de un informe de fiscalización.

De acuerdo con el documento, el 15 de febrero de este año, durante una entrevista en el programa 'Sin medias tintas', el parlamentario vestía una indumentaria con el símbolo de la organización política a la que pertenece, así como su nombre y denominación al cargo que postula.

En la conversación, dice el JEE, el legislador "invoca aspectos vinculados al desempeño del cargo público que ostenta actualmente (…) lo cual constituye una actividad de propaganda electoral destinada a favorecer su postulación".

El detalle del informe de fiscalización

Asimismo, el ente electoral transcribió la entrevista en la que Luna Gálvez hace un pedido expreso de confianza electoral a los ciudadanos. "Además, realiza proselitismo político, a través de una indumentaria utilizada", alerta el JEE.

"Para no ser repetitivo, con todos los antecedentes que hemos mencionado en la mesa, ¿usted le pide a los electores que confíen en su partido y en usted?", consulta el periodista. Luna Gálvez responde: "Así es. Porque ingresé a la política a servir y no recibo más que un cheque de sol cada mes. Eso es…". El periodista lo interrumpe: "¿Usted no cobra sueldo?". "No, yo soy un empresario exitoso. Gracias a Dios, dijo el parlamentario.

"Porque trabajo y soy de los que producen (…) Yo no cobro nada, pero produzco. Entonces, de los pocos congresistas que pueden decir orgullosos esa ley es de Pepe Luna". Es la otra de Pepe Luna y así. Entonces, las mejores leyes, y por eso puedo caminar en la calle, en los mercados, en todo lugar, con la tranquilidad que no pueden los demás candidatos", agregó en otro momento el candidato presidencial.

Conclusiones del informe del JEE

JEE le da un día de plazo a Luna Gálvez para dar sus descargos

Como parte de su derecho a la defensa, el JEE corrió traslado del informe a Luna Gálvez y le otorgó el plazo de un día calendario para brindar sus descargos, debiendo acompañarlo de la documentación probatoria que considere pertinente.

Asimismo, el ente electoral exhortó al candidato presidencial a que solicite la apertura de una casilla electrónica ante el JNE.