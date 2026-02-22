HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

Según el informe, Luna Gálvez habría realizado propaganda electoral durante una entrevista el 15 de febrero, vistiendo indumentaria con el símbolo de su partido y haciendo un llamado a la confianza electoral. El congresista es candidato presidencial con miras a las Elecciones 2026.

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral. El líder de Podemos Perú es candidato presidencial. Foto: Composición/LR
José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral. El líder de Podemos Perú es candidato presidencial. Foto: Composición/LR

El congresista y candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, habría infringido la neutralidad electoral, según alertó el Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) Centro 1 a través de un informe de fiscalización.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el documento, el 15 de febrero de este año, durante una entrevista en el programa 'Sin medias tintas', el parlamentario vestía una indumentaria con el símbolo de la organización política a la que pertenece, así como su nombre y denominación al cargo que postula.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En la conversación, dice el JEE, el legislador "invoca aspectos vinculados al desempeño del cargo público que ostenta actualmente (…) lo cual constituye una actividad de propaganda electoral destinada a favorecer su postulación".

PUEDES VER: 6 congresistas murieron entre 2021 y 2026: ¿quiénes son?

lr.pe
El detalle del informe de fiscalización

El detalle del informe de fiscalización

Asimismo, el ente electoral transcribió la entrevista en la que Luna Gálvez hace un pedido expreso de confianza electoral a los ciudadanos. "Además, realiza proselitismo político, a través de una indumentaria utilizada", alerta el JEE.

"Para no ser repetitivo, con todos los antecedentes que hemos mencionado en la mesa, ¿usted le pide a los electores que confíen en su partido y en usted?", consulta el periodista. Luna Gálvez responde: "Así es. Porque ingresé a la política a servir y no recibo más que un cheque de sol cada mes. Eso es…". El periodista lo interrumpe: "¿Usted no cobra sueldo?". "No, yo soy un empresario exitoso. Gracias a Dios, dijo el parlamentario.

"Porque trabajo y soy de los que producen (…) Yo no cobro nada, pero produzco. Entonces, de los pocos congresistas que pueden decir orgullosos esa ley es de Pepe Luna". Es la otra de Pepe Luna y así. Entonces, las mejores leyes, y por eso puedo caminar en la calle, en los mercados, en todo lugar, con la tranquilidad que no pueden los demás candidatos", agregó en otro momento el candidato presidencial.

Conclusiones del informe del JEE

Conclusiones del informe del JEE

JEE le da un día de plazo a Luna Gálvez para dar sus descargos

Como parte de su derecho a la defensa, el JEE corrió traslado del informe a Luna Gálvez y le otorgó el plazo de un día calendario para brindar sus descargos, debiendo acompañarlo de la documentación probatoria que considere pertinente.

Asimismo, el ente electoral exhortó al candidato presidencial a que solicite la apertura de una casilla electrónica ante el JNE.

Notas relacionadas
José Luna asegura que Daniel Urresti participaría en un eventual gobierno suyo: "El va a ser el ministro del Interior"

José Luna asegura que Daniel Urresti participaría en un eventual gobierno suyo: "El va a ser el ministro del Interior"

LEER MÁS
José Luna se reafirma en que López Aliaga le "robó" el partido a Castañeda: "No lo dejaron entrar al velorio"

José Luna se reafirma en que López Aliaga le "robó" el partido a Castañeda: "No lo dejaron entrar al velorio"

LEER MÁS
José Luna responde a López Aliaga: "Gángster sería él porque tiene más de 16 juicios"

José Luna responde a López Aliaga: "Gángster sería él porque tiene más de 16 juicios"

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

LEER MÁS
Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

LEER MÁS
Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto va a durar la sensatez?, por Mirko Lauer

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo HOY EN VIVO vía Disney Plus por semifinal del Rio Open 2026: segundo set

Política

Elecciones 2026: Candidata a diputada por Lima renuncia a gastos de instalación

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

6 congresistas murieron entre 2021 y 2026: ¿quiénes son?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

Elecciones 2026: Candidata a diputada por Lima renuncia a gastos de instalación

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025