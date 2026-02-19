La primera reunión de José María Balcázar como presidente es con Perú Libre

Congresistas informaron que no se trató el tema de indulto a Pedro Castillo durante la reunión. Foto: Congreso

En lo que significa una de sus primeras reuniones como presidente, José María Balcázar se reunió con el total de congresistas de Perú Libre en Palacio de Gobierno.

La actividad se desarrolló de 10.04 a.m. a 10.55 a.m. este jueves 19 de febrero, es decir, tan solo horas después de asumir el liderazgo del Ejecutivo tras la censura de José Jerí.

Se trata de los parlamentarios Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo, María Agüero, Abel Reyes, Kelly Portalatino, Isaac Mita Alanoca y María Taype Coronado.

Congresistas aseguran que no han hablado sobre indulto a Pedro Castillo

A su salida, la congresista Portalatino brindó detalles sobre el encuentro. "Hemos abordado una agenda país de forma muy resumida. Damos ese voto de confianza con el único objetivo de poder generar paz, tranquilidad política, social y una estabilidad económica que es lo que hoy se requiere. Nosotros hemos determinado que la inseguridad ciudadana no puede continuar avanzando sino que se tiene que hacer una ruta de trabajo y debe haber cambios significativos para reducir este flagelo. Tendremos más mesas de diálogo y se convocará a más bancadas e instituciones", indicó.

Por su parte, Mita Alanoca expresó que se encuentran "preocupados" porque la anterior gestión ha dejado una "bomba de tiempo" en temas de seguridad y sectores precarios".

Adelantó que en los próximos días el jefe de Estado estaría convocando a un nuevo gabinete. "Le hemos pedido que tenga apertura con toda la población y sectores", agregó.

Sobre el tema de indulto a Pedro Castillo, informó que no han tocado ese tema en la reunión y corresponde al presidente evaluar decisiones al respecto.

En tanto, Agüero indicó que en la reunión no se ha hablado sobre un eventual indulto en favor de Vladimir Cerrón o Pedro Castillo. También, descartó que se haya mencionado una posible renuncia de Óscar Arriola.

"Hemos hablado netamente temas de gobierno. Cómo se brindará vivienda y salud digna. Son temas que hemos pedido que se prioricen. Luego, él se reunirá con todas las bancadas y ahí saldrá un consenso", resaltó.