HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Balcázar: nuevo presidente del Perú y su postura a favor del matrimonio infantil | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

La primera reunión de José María Balcázar como presidente es con Perú Libre

Se trata de los parlamentarios Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo, María Agüero, Abel Reyes, Kelly Portalatino, Isaac Mita Alanoca y María Taype Coronado.

Congresistas informaron que no se trató el tema de indulto a Pedro Castillo durante la reunión. Foto: Congreso
Congresistas informaron que no se trató el tema de indulto a Pedro Castillo durante la reunión. Foto: Congreso

En lo que significa una de sus primeras reuniones como presidente, José María Balcázar se reunió con el total de congresistas de Perú Libre en Palacio de Gobierno.

Únete a nuestro canal de política y economía

La actividad se desarrolló de 10.04 a.m. a 10.55 a.m. este jueves 19 de febrero, es decir, tan solo horas después de asumir el liderazgo del Ejecutivo tras la censura de José Jerí.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
larepublica.pe

Se trata de los parlamentarios Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo, María Agüero, Abel Reyes, Kelly Portalatino, Isaac Mita Alanoca y María Taype Coronado.

Congresistas aseguran que no han hablado sobre indulto a Pedro Castillo

A su salida, la congresista Portalatino brindó detalles sobre el encuentro. "Hemos abordado una agenda país de forma muy resumida. Damos ese voto de confianza con el único objetivo de poder generar paz, tranquilidad política, social y una estabilidad económica que es lo que hoy se requiere. Nosotros hemos determinado que la inseguridad ciudadana no puede continuar avanzando sino que se tiene que hacer una ruta de trabajo y debe haber cambios significativos para reducir este flagelo. Tendremos más mesas de diálogo y se convocará a más bancadas e instituciones", indicó.

Por su parte, Mita Alanoca expresó que se encuentran "preocupados" porque la anterior gestión ha dejado una "bomba de tiempo" en temas de seguridad y sectores precarios".

Adelantó que en los próximos días el jefe de Estado estaría convocando a un nuevo gabinete. "Le hemos pedido que tenga apertura con toda la población y sectores", agregó.

Sobre el tema de indulto a Pedro Castillo, informó que no han tocado ese tema en la reunión y corresponde al presidente evaluar decisiones al respecto.

En tanto, Agüero indicó que en la reunión no se ha hablado sobre un eventual indulto en favor de Vladimir Cerrón o Pedro Castillo. También, descartó que se haya mencionado una posible renuncia de Óscar Arriola.

"Hemos hablado netamente temas de gobierno. Cómo se brindará vivienda y salud digna. Son temas que hemos pedido que se prioricen. Luego, él se reunirá con todas las bancadas y ahí saldrá un consenso", resaltó.

Notas relacionadas
Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

LEER MÁS
No es correcto afirmar que el JNE excluyó a Perú Libre del debate presidencial

No es correcto afirmar que el JNE excluyó a Perú Libre del debate presidencial

LEER MÁS
José Jerí: solicitan a Fernando Rospigliosi agendar para este martes moción de vacancia contra presidente

José Jerí: solicitan a Fernando Rospigliosi agendar para este martes moción de vacancia contra presidente

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

LEER MÁS
Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Balcázar: “Este es el nuevo presidente del Perú, no tiene currículum, sino prontuario”

Rosa María Palacios sobre Balcázar: “Este es el nuevo presidente del Perú, no tiene currículum, sino prontuario”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Avioneta de la PNP que trasladaba a detenido por narcotráfico sufre desperfecto rumbo a Pucallpa

‘La Hermandad del Norte´, la red que vendía información de empresarios para extorsionarlos

Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys: el posible once de Pablo Guede para ganar en Matute por el Torneo Apertura 2026

Política

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

La primera reunión de José María Balcázar como presidente es con Perú Libre

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025