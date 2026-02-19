Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

Keiko Fujimori se pronunció a través de un post en sus redes sociales tras el nombramiento de José María Balcázar. Foto: Composición/LR

Keiko Fujimori se pronunció a través de un post en sus redes sociales tras el nombramiento de José María Balcázar. Foto: Composición/LR

En negación. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció luego de que José María Balcázar ganara la elección de la Mesa Directiva del Congreso y se haya convertido en presidente de la República a pesar de los cuestionamientos en su contra.

En ese contexto, a través de sus redes sociales, Fujimori amenazó al Gobierno de Balcázar, porque, según indicó, se ha permitido que la "izquierda radical vuelva a gobernar". Asimismo, la candidata presidencial arremetió contra Renovación Popular por su accionar en las elecciones del Parlamento, situación que agrava el enfrentamiento entre los partidos de derecha.

"Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta", publicó.

"Pero no podemos perder más tiempo. Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. La democracia está en peligro. Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación", acotó.

Horas antes de la elección, la bancada fujimorista brindó una breve conferencia de prensa en la que adelantó su respaldo a la lista de María del Carmen Alva. No obstante, la candidatura de Perú Libre se impuso con 64 votos contra 46.

Comunicado de Keiko Fujimori

Cuestionamientos a José María Balcázar

En junio de 2023, durante el debate en la Comisión de Justicia sobre la prohibición del matrimonio infantil, Balcázar sostuvo que las relaciones sexuales a una edad temprana "ayudan al desarrollo psicológico de la mujer", siempre que no impliquen violencia.

Según su punto de vista, el matrimonio en Perú se ha vuelto "disfuncional", y prohibir estas uniones no resolvería el problema de los embarazos adolescentes, los cuales atribuye más a la falta de educación sexual que a la estructura legal del matrimonio.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo; falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?", dijo.

Por otra parte, el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque se mostró en contra de la designación como candidato a la presidencia. Según indicó en un comunicado, anteriormente a Balcázar se le imputaron cargos éticos, civiles y penales por presunta apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en sus cuentas en distintas entidades financieras, querellas, defraudación de persona jurídica.

Asimismo, por esas razones, lo expulsaron del CAL.