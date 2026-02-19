HOYSuscripcion LR Focus

Política

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

El exmandatario presentó un pedido de indulto presidencial ante el despacho de José María Balcázar. Su abogado, Walter Ayala, ingresó el documento por mesa de partes de Palacio de Gobierno tras recoger la firma del exjefe de Estado en el penal de Barbadillo.

Pedro Castillo pidió indulto a Balcázar. Foto: Composición/LR
Pedro Castillo pidió indulto a Balcázar. Foto: Composición/LR

El expresidente Pedro Castillo presentó una solicitud formal de indulto presidencial ante el mandatario José María Balcázar. El pedido quedó registrado en mesa de partes de Palacio de Gobierno este19 de febrero. El documento lleva la firma del exjefe de Estado, quien cumple condena en el establecimiento penitenciario de Barbadillo.

La carta invoca el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución. En ese apartado se establece que el presidente de la República tiene la facultad de conceder gracias. Castillo sostiene que su condena responde a una persecución política y no a un proceso justo.

Pedro Castillo presentó el escrito solicitando el indulto presidencial. Foto: La República.

Pedro Castillo presentó el escrito solicitando el indulto presidencial. Foto: La República.

Cabe recordar que el exmandatario fue sentenciado a once años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. En el documento, afirma que la aplicación de esa figura penal resulta cuestionable. Además, pide que el caso se evalúe bajo el principio de humanidad y plantea que su liberación sería un gesto de reconciliación nacional.

La solicitud también hace referencia a compromisos políticos que, según Castillo, fueron asumidos durante el proceso que llevó a Balcázar a la presidencia interina.

La carta fue presentada por el abogado de Pedro Castillo, el exministro Walter Ayala. Foto: La República.

La carta fue presentada por el abogado de Pedro Castillo, el exministro Walter Ayala. Foto: La República.

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

