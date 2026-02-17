Director de Ipsos sobre Keiko en segunda vuelta: “Perdería con todos los candidatos, y el fujimorismo lo sabe”

El director de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli, fue parte del programa ‘La verdad a fondo’ del día de ayer y frente a la pregunta que le hiciera el conductor Pedro Salinas en el supuesto de que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta en las próximas elecciones, este respondió de manera rotunda que no saldría victoriosa.

“Hemos hecho ese escenario de segunda vuelta, y perdería con todos los candidatos. Y es algo que estoy seguro de que el fujimorismo lo sabe… Hay un gran sector blanco/viciado al que en este momento tú le preguntas y te dice que no precisa. Pero, obviamente, esa película ya la hemos visto y cómo se van inclinando esos indecisos. Ella tiene un antivoto muy elevado, lo hemos visto hace unos días publicado también en una encuesta nuestra”, indicó el representante de la empresa de investigación de mercados.

Asimismo, dio a conocer que el rechazo a la lideresa fujimorista llega a abarcar un 70 % y que, por tal motivo, ve muy “complicado” que Keiko gane si es que pasa a una segunda vuelta. En tanto, Loli advirtió que pasaría lo contrario en el caso de López Aliaga, quien sí saldría victorioso frente a algunos candidatos en el mismo escenario, pero que todo es “muy especulativo” aún.