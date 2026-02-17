HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
Director de Ipsos sobre Keiko en segunda vuelta: “Perdería con todos los candidatos, y el fujimorismo lo sabe”

El representante de Ipsos, Guillermo Loli, aseguró que los escenarios muestran que la lideresa fujimorista sería derrotada por cualquier contrincante, debido a un elevado antivoto del 70 %.

Loli fue parte del programa 'La verdad a fondo'. Foto: composición LR
Loli fue parte del programa 'La verdad a fondo'. Foto: composición LR

El director de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli, fue parte del programa ‘La verdad a fondo’ del día de ayer y frente a la pregunta que le hiciera el conductor Pedro Salinas en el supuesto de que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta en las próximas elecciones, este respondió de manera rotunda que no saldría victoriosa.

“Hemos hecho ese escenario de segunda vuelta, y perdería con todos los candidatos. Y es algo que estoy seguro de que el fujimorismo lo sabe… Hay un gran sector blanco/viciado al que en este momento tú le preguntas y te dice que no precisa. Pero, obviamente, esa película ya la hemos visto y cómo se van inclinando esos indecisos. Ella tiene un antivoto muy elevado, lo hemos visto hace unos días publicado también en una encuesta nuestra”, indicó el representante de la empresa de investigación de mercados.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, dio a conocer que el rechazo a la lideresa fujimorista llega a abarcar un 70 % y que, por tal motivo, ve muy “complicado” que Keiko gane si es que pasa a una segunda vuelta. En tanto, Loli advirtió que pasaría lo contrario en el caso de López Aliaga, quien sí saldría victorioso frente a algunos candidatos en el mismo escenario, pero que todo es “muy especulativo” aún. 

PUEDES VER: Carlos Cornejo tras la censura presidencial: "José Jerí el Breve"

Keiko Fujimori en contra de aborto por violación: "Lo he conversado con mis hijas (...) les diría que tengan al bebé"

Keiko Fujimori en contra de aborto por violación: "Lo he conversado con mis hijas (...) les diría que tengan al bebé"

José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

