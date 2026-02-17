Carlos Cornejo tras la censura presidencial: “José Jerí el Breve”
El periodista, en su programa ‘Que no se te olvide’, analizó en vivo la censura del presidente José Jerí por el Congreso tras los escándalos por reuniones clandestinas y contrataciones.
En el programa de La República conducido por Carlos Cornejo, ‘Que no se te olvide’, el periodista reaccionó en vivo a la censura en contra del presidente —a quien llamó José Jerí el Breve— desde el Congreso, donde se debatieron las siete mociones admitidas tras el escándalo por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos y las visitas nocturnas de distintas mujeres en Palacio que terminaron en contrataciones.
“Un presidente que no dio nada al país, torpe en sus acciones políticas, pobre en su discurso y en sus hechos. Un hombre que no le sirvió al país en el Ejecutivo, llevado probablemente por sus intereses y negocios. José Jerí acaba de ser censurado por el Congreso de la República", informó Cornejo durante la transmisión en vivo desde el Parlamento.
En esa línea, también manifestó que es la primera vez en la historia de la república que un presidente es censurado y que “nunca se había dado algo así”, a pesar de que muchos pensaron que Jerí lograría ser blindado y no se daría la destitución. Por ejemplo, se sabe que Keiko Fujimori, el cerronismo y el partido de Acuña estaban en contra de la censura. “El fujimorismo nos dijo A y terminó siendo Z. Es la lógica del fujimorismo y de Alianza para el Progreso”, señaló el conductor de La República.