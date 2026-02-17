HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
EN VIVO

🔴 CONGRESO CENSURA A JOSÉ JERÍ : LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 17 de febrero | LR+

Política

Carlos Cornejo tras la censura presidencial: “José Jerí el Breve”

El periodista, en su programa ‘Que no se te olvide’, analizó en vivo la censura del presidente José Jerí por el Congreso tras los escándalos por reuniones clandestinas y contrataciones.

Cornejo se encontraba en transmisión en vivo cuando se dio la censura de Jerí. Foto: composición LR
Cornejo se encontraba en transmisión en vivo cuando se dio la censura de Jerí. Foto: composición LR

En el programa de La República conducido por Carlos Cornejo, ‘Que no se te olvide’, el periodista reaccionó en vivo a la censura en contra del presidente —a quien llamó José Jerí el Breve— desde el Congreso, donde se debatieron las siete mociones admitidas tras el escándalo por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos y las visitas nocturnas de distintas mujeres en Palacio que terminaron en contrataciones.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Un presidente que no dio nada al país, torpe en sus acciones políticas, pobre en su discurso y en sus hechos. Un hombre que no le sirvió al país en el Ejecutivo, llevado probablemente por sus intereses y negocios. José Jerí acaba de ser censurado por el Congreso de la República", informó Cornejo durante la transmisión en vivo desde el Parlamento.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En esa línea, también manifestó que es la primera vez en la historia de la república que un presidente es censurado y que “nunca se había dado algo así”, a pesar de que muchos pensaron que Jerí lograría ser blindado y no se daría la destitución. Por ejemplo, se sabe que Keiko Fujimori, el cerronismo y el partido de Acuña estaban en contra de la censura. “El fujimorismo nos dijo A y terminó siendo Z. Es la lógica del fujimorismo y de Alianza para el Progreso”, señaló el conductor de La República.

PUEDES VER: José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

lr.pe
Notas relacionadas
"La 'maldición' presidencial ataca de nuevo": así informaron los medios internacionales sobre la destitución de José Jerí

"La 'maldición' presidencial ataca de nuevo": así informaron los medios internacionales sobre la destitución de José Jerí

LEER MÁS
Así fue el preciso momento en que el Congreso destituyó a José Jerí: "Se declara vacante el cargo de presidente"

Así fue el preciso momento en que el Congreso destituyó a José Jerí: "Se declara vacante el cargo de presidente"

LEER MÁS
Congresista Edgar Reymundo será presentado como candidato a la presidencia por Bloque Democrático

Congresista Edgar Reymundo será presentado como candidato a la presidencia por Bloque Democrático

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

LEER MÁS
Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

LEER MÁS
Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Chiclayo construirá su 'Paseo Papal' para recibir a León XIV: obra costará 2 millones de soles

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY: golazo de Vinícius Júnior en la Champions League 2026

Avistan el tiburón blanco macho más grande del mundo: pesa 770 kilos, mide más de 4 metros y sorprende a los científicos

Política

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Embajador de EE.UU. en Perú: "Con los chinos saqueando su mar, van a tener que hacer ceviche de hamburguesa"

Así fue el preciso momento en que el Congreso destituyó a José Jerí: "Se declara vacante el cargo de presidente"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Embajador de EE.UU. en Perú: "Con los chinos saqueando su mar, van a tener que hacer ceviche de hamburguesa"

Así fue el preciso momento en que el Congreso destituyó a José Jerí: "Se declara vacante el cargo de presidente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025