HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Política

Segundo Montalvo niega pacto entre el cerronismo y fujimorismo: “Estamos juntos, pero no revueltos”

El parlamentario perulibrista aseguró que “no hay ningún pacto” con el fujimorismo y reveló que ya ha denunciado a cuatro congresistas por actos de corrupción. Además, defendió a Vladimir Cerrón y acusó de una persecución política contra el líder de PL.

Montalvo fue increpado por Oxenford sobre la alianza fujicerronista. Foto: composición LR
Montalvo fue increpado por Oxenford sobre la alianza fujicerronista. Foto: composición LR

Segundo Montalvo, congresista de Perú Libre (PL), fue entrevistado en la reciente edición de ‘Arde Troya’ y partió deslindando del hecho de que su bancada tenga pacto alguno con el fujimorismo tras ser increpado por Juliana Oxenford, quien le recordó cómo ambas agrupaciones han votado varias veces por los mismos intereses dentro de la Mesa Directiva

Únete a nuestro canal de política y economía

“Estamos juntos, pero no revueltos… Ojo, que yo soy provinciano y me gusta luchar contra la corrupción. Pero si hay alguna prueba de algún compañero de PL, yo lo denuncio. Conmigo no va esa frase de otorongo no come otorongo, porque yo denuncio a cualquier congresista. Ya he denunciado a cuatro, que no quiero decir sus nombres, pero ya está en la Fiscalía”, contestó enérgicamente el parlamentario y reiteró que “no hay ningún pacto” entre el fujimorismo y el cerronismo

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, JUERGAS, VOTOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En relación con las últimas denuncias presentadas contra José Jerí, el congresista enfatizó que son los primeros en haber pedido su vacancia, y no moción de censura como los demás, pese a que -–tal como se lo explicó Oxenford— con esta última se requieren menos votos y sería un proceso mucho más corto. 

PUEDES VER: Oxenford compara celda de Alberto Fujimori con la de otros exmandatarios: “Esa sí era una cárcel dorada, un departamento”

lr.pe

“No es un show, y hay que decirle la verdad a la gente. Los que han presentado moción de censura, es para proteger a Jerí… Sí, se requieren menos votos para la censura, por hecho, no por derecho. Porque lo hacen por votos, pero saben que si censuran a Jerí como presidente del Congreso, están censurando al vacío. Que quede bien claro que presentar la moción de censura es proteger a Jerí porque él no es presidente del Congreso, sino de la República… Lo que procede es la vacancia”, refirió Montalvo.

Por otra parte, para el parlamentario perulibrista, Vladimir Cerrón está en la clandestinidad porque “lo quieren meter preso” de manera injusta y, asimismo, él se encuentra postulando porque no cuenta con sentencia alguna. “El Jurado Nacional de Elecciones lo ha aceptado. Y los jueces y fiscales que no están de acuerdo en que postule es porque está politizado (...) ¿Quién le devuelve el honor y la reputación a ese ciudadano? Por eso, el TC ha dicho que este hombre es inocente, esto es una persecución política. El pueblo saca sus propias conclusiones de que no quieren dejar participar a Cerrón porque es peligroso. Y ¿por qué? Porque estamos en contra de la corrupción”, dijo y defendió de manera rotunda Segundo Montalvo al líder de Perú Libre.  

Notas relacionadas
EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

LEER MÁS
José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

LEER MÁS
Congreso: APP y José Luna confirman que se sumarán al pedido para convocar un pleno extraordinario

Congreso: APP y José Luna confirman que se sumarán al pedido para convocar un pleno extraordinario

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

LEER MÁS
José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

LEER MÁS
Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Sicarios asesinan a presunto comerciante ambulante cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

Periodista de ESPN se conmueve tras show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: "Le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos"

Política

José Jerí pasó la semana encerrado en Palacio y sostenido por congresistas fujimoristas que buscan reelección

Congresistas que van a la reelección multiplicaron hasta en 127 veces el valor de su patrimonio

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí pasó la semana encerrado en Palacio y sostenido por congresistas fujimoristas que buscan reelección

Congresistas que van a la reelección multiplicaron hasta en 127 veces el valor de su patrimonio

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025