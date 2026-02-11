Segundo Montalvo niega pacto entre el cerronismo y fujimorismo: “Estamos juntos, pero no revueltos”

Segundo Montalvo, congresista de Perú Libre (PL), fue entrevistado en la reciente edición de ‘Arde Troya’ y partió deslindando del hecho de que su bancada tenga pacto alguno con el fujimorismo tras ser increpado por Juliana Oxenford, quien le recordó cómo ambas agrupaciones han votado varias veces por los mismos intereses dentro de la Mesa Directiva.

“Estamos juntos, pero no revueltos… Ojo, que yo soy provinciano y me gusta luchar contra la corrupción. Pero si hay alguna prueba de algún compañero de PL, yo lo denuncio. Conmigo no va esa frase de otorongo no come otorongo, porque yo denuncio a cualquier congresista. Ya he denunciado a cuatro, que no quiero decir sus nombres, pero ya está en la Fiscalía”, contestó enérgicamente el parlamentario y reiteró que “no hay ningún pacto” entre el fujimorismo y el cerronismo.

En relación con las últimas denuncias presentadas contra José Jerí, el congresista enfatizó que son los primeros en haber pedido su vacancia, y no moción de censura como los demás, pese a que -–tal como se lo explicó Oxenford— con esta última se requieren menos votos y sería un proceso mucho más corto.

“No es un show, y hay que decirle la verdad a la gente. Los que han presentado moción de censura, es para proteger a Jerí… Sí, se requieren menos votos para la censura, por hecho, no por derecho. Porque lo hacen por votos, pero saben que si censuran a Jerí como presidente del Congreso, están censurando al vacío. Que quede bien claro que presentar la moción de censura es proteger a Jerí porque él no es presidente del Congreso, sino de la República… Lo que procede es la vacancia”, refirió Montalvo.

Por otra parte, para el parlamentario perulibrista, Vladimir Cerrón está en la clandestinidad porque “lo quieren meter preso” de manera injusta y, asimismo, él se encuentra postulando porque no cuenta con sentencia alguna. “El Jurado Nacional de Elecciones lo ha aceptado. Y los jueces y fiscales que no están de acuerdo en que postule es porque está politizado (...) ¿Quién le devuelve el honor y la reputación a ese ciudadano? Por eso, el TC ha dicho que este hombre es inocente, esto es una persecución política. El pueblo saca sus propias conclusiones de que no quieren dejar participar a Cerrón porque es peligroso. Y ¿por qué? Porque estamos en contra de la corrupción”, dijo y defendió de manera rotunda Segundo Montalvo al líder de Perú Libre.