Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se pelean por el voto conservador

Los partidos toman una distancia que no fue propia de sus bancadas en el Congreso durante el periodo de Dina Boluarte

Las última encuesta de Ipsos y el IEP, realizada en enero, arrojó que Renovación Popular y Fuerza Popular ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en intención de voto para las Elecciones 2026. Desde entonces, los candidatos presidenciales de ambos partidos se han atacado el uno al otro en televisión nacional.

Rafael López Aliaga descalifica al partido naranja por su respaldo férreo al gobierno de José Jerí, mientras que Keiko Fujimori llama "caviar" al exalcalde de Lima y lo cuestiona por haber llamado "prostitutas" a las mujeres que usan Onlyfans.

Con ambos argumentos, los partidos toman una distancia que no fue propia de sus bancadas en el Congreso durante el periodo de Dina Boluarte, cuando Renovación Popular era considerada uno de los grupos parlamentarios aliados del fujimorismo.

El último 15 de febrero, a poco del debate de moción de censura contra José Jerí, Keiko Fujimori comunicó que su partido no votará a favor de una censura o vacancia, pues generaría inestabilidad en el país a puertas de las elecciones. Además, aunque sin nombrarlo, se refirió a López Aliaga para desdeñarlo.

"Hoy quien dice representar la renovación se ha convertido en un títere de los caviares y de quienes apuestan por la confortación permanente y empujan a la inestabilidad", expresó.

También, se refirió directamente a los comentarios de su adversario político. "El tono y contenido de sus ataques es una advertencia de su intolerancia. Calumnia e injuria no solo a Fuerza Popular, sino a todo aquel que no piensa como usted. Sobre todo, rechazamos la forma denigrante de referirse a las mujeres. Calificarlas de prostitutas por el mero hecho de ir a una reunión o fiesta revela una mirada agresiva y discriminatoria que el Peru no debe normalizar", dijo.

Fuji Jerismo

Minutos después de ese comunicado, Renovación Popular también se pronunció atacando directamente al partido naranja señalándolo como un partido "mercantilista" que ha creado el "Fuji Jerismo".

A su vez, se refirieron al tema de género mencionado por Fujimori. "Tenemos claro que uno de los grandes problemas del país es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, así como de oportunidades para las mujeres. Más aún, si además son madres. Renovación Popular luchará por permitir que las mujeres puedan desarrollarse en el ámbito que deseen, generando espacios para que puedan, con respeto y seguridad, trabajar y desarrollarse en todas sus capacidades", indicaron.

Sumado a ello, anteriormente, a la prensa el ex burgomaestre confirmó su postura en contra de Jerí y llamó "cómplice" a Fujimori. "Si ella quiere avalar al señor Jeri que, en nuestra opinión, no ha hecho nada por inseguridad ciudadana, no entiendo su posición. Eso desgasta. No es justo que se sigan muriendo tantas personas por día. Si la señora quiere ser cómplice de eso es su problema", mencionó.

Este comunicado y comentario fueron presentados en vivo a Keiko durante una entrevista en América Noticias. Al escucharlo, la candidata sostuvo que se trata de un "candidato bastante nervioso que ataca virulentamente a todas las personas que discrepan con él". Añadió que "eso lo pinta de cuerpo entero" y que "en nuestro país los ciudadanos están cansados de tantos ataques e insultos".

Refirió que no son complíces de Jerí porque ella no lo conoce personalmente, pero considera que debe mantenerse en el poder para no generar inestabilidad política.

"Cuando el dice que Fuerza Popular es mercantilista, yo creo que él se tiene que ver en el espejo. El mercantilista es él, es un empresario que lo único que ha hecho es ganar millones en los últimos años. Cuando dice que somos complíces de Jeri, nosotros somos aliados de la estabilidad, defendemos los procesos constitucionales de nuestro país. El es un cómplice y títere de los caviares", anotó.