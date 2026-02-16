HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima
Keiko Fujimori en contra de aborto por violación: "Lo he conversado con mis hijas (...) les diría que tengan al bebé"

En entrevista con Enfrentados, y tras la polémica por el refugio La casa del padre vinculado a la congresista Milagros Jáuregui, la candidata presidencial dijo que incluso en casos de violación se debe continuar el embarazo y que, de ocurrirle a sus hijas, les pediría tener al bebé.

Keiko Fujimori en contra de aborto por violación
Keiko Fujimori en contra de aborto por violación | Foto: difusión | Foto: difusión

La candidata presidencial Keiko Fujimori en entrevista con el programa Enfrentados, reiteró que incluso en casos de violación se debe continuar el embarazo y sostuvo que, de ocurrirle a sus hijas, les pediría tener al bebé.

“Lo he conversado con mis hijas. Si ellas pasaran por una situación así, yo les diría que tengan al bebé. Yo estoy a favor del aborto solo cuando la vida de la madre está en riesgo”, afirmó.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Pero esta no ha sido la única vez en el que la fujimorista descartó permitir la interrupción del embarazo en casos de violación y ratificó esa línea incluso en televisión. "En Fuerza Popular estamos a favor del aborto terapéutico en cuanto la madre corra riesgo, mas no lo estamos en casos de violación", declaró en una entrevista para el programa Tu Decisión 2026 de TV Perú.

La lideresa del partido se suma así a otro pronunciamiento reciente dentro del fujimorismo contra permitir el aborto en casos de violación. Días antes, el candidato al Senado Carlos Tubino se refirió al tema en una entrevista y restó gravedad al problema.

"Incluso cuando se juegan los temas de violación judicialmente, mira, hay muchas cosas que quedan con trapos sueltos por acá, trapos sueltos por allá, acusaciones a veces falsas y la verdad que no estoy de acuerdo. (...) No siempre son violaciones; a veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación", señaló.

Esto se da en el contexto del escándalo por el refugio 'La casa del Padre' de la congresista de Renovación Popular, la pastora Milagros Jáuregui, quien expuso públicamente a niñas y adolescentes con sus hijos en brazos, quienes habían sido abusadas sexualmente. Luego que se conocieran estas imágenes, la página de Facebook del lugar fue eliminada.

Según un reportaje de Salud con Lupa, Jáuregui ha impulsado o respaldado al menos 30 proyectos de ley relacionados con educación sexual, familia, identidad de género y políticas de salud reproductiva, de los cuales seis ya fueron aprobados y promulgados, cambió normas sobre contenidos de educación sexual, enfoque de género y procedimientos administrativos en temas de salud, entre otros aspectos vinculados a los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+.

