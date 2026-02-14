HOYSuscripcion LR Focus

Política

Yonhy Lescano desde Arequipa: “Fujimori siempre pierde” y plantea que el próximo presidente sea del Sur

Desde la Plaza de Armas y en pleno Día del Amor y la Amistad, el candidato de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, cuestionó a los partidos sin representación sólida, ratificó su oposición a Tía María y afirmó que derrotaría a Fujimori en una eventual segunda vuelta.

Yonhy Lescano recorrió la plaza de Arequipa sin seguridad. Foto: Mirelia Quispe / LR
Yonhy Lescano recorrió la plaza de Arequipa sin seguridad. Foto: Mirelia Quispe / LR

Tras una conferencia en el Colegio de Abogados de Arequipa este último sábado 14 de febrero, Yonhy Lescano recorrió las calles sin resguardo policial, únicamente con una persona de seguridad de estado. Así mismo señaló que el próximo presidente del Perú tendría que ser alguien que venga de la región Sur, aunque algunos medios lo cuestionaron ¿Esto no generaría divisionismo? a lo que Lescano respondió

"No es así…ahora le toca gobernar a uno del Sur, no digo que se tenga que hacer solo el trabajo para el sur . Elijamos un señor del Sur ellos son trabajadores y saben defender sus derechos, los mismos norteños están diciendo eso" Señaló Jonhy Lescano candidato presidencial

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Por otro lado al ser consultado por La República ante un posible enfrentamiento electoral con la candidta Keiko Fujimori en segunda vuelta indicó que la vencería. "La señora Fujimori siempre pierde, le ganamos de todas maneras, eso esta visto" Acotó desde la plaza de Armas sin personal policial de resguardo.

Yonhy Lescano: "No estoy de acuerdo con la postulación de Carlos Torres Caro por Cooperación Popular"

lr.pe

¿Qué buscan las decenas de partidos que no tienen una sólida representación?

Para el candidato los múltiples partidos que no tienen una sólida representación, buscan ganar cupos en el congreso y una vez allí "juntarse".

"Lo que buscan es engañar al pueblo…también están dividiendo los votos, entre ellos también están divididos y cuando están en el congreso se juntan" Acotó Lescano tildando también que los partidos actuales del congreso pertenecen a lo que denominó "pacto mafioso"

PUEDES VER:

Tía María no va

Uno de los problemas álgidos en Arequipa es la oposición de varios voceros y agricultores de distritos de Islay por los proyectos mineros Tía María y La Tapada, el candidato indicó que por más que Southerm hayan iniciado las construcciones en su eventual gobierno no permitirían que continúe.

En cuando los fallecidos por las protestas durante el gobierno de Dina Boluarte, Lescano informó que una de las candidatas en su partido es Milagros Samillá, la joven hermana del conocido médico Samillán que murió dentro primeros auxilios durante las protestas contra Bolaurte en Puno. "¡Indemnización y justicia para los deudos!, evitar protestas crear comisiones de diálogo, el presidente no puede autorizar que maten" Puntualizó el candidato puneño.

Lescano y su opinión al presidente Jerí y Lopez Chau

Por ultimo el candidato recordó que su rival, Lopez Chau esta deacuerdo con la renuncia de Jerí. Sin embargo Lescano lo cuestionó "Lopez Chau a sido sentenciado por asalto y robo que moral tiene para decir que renuncie Jerí…Hay que hablar con solvencia moral, el señor Lopez Chau se va adherir a los pactos mafiosos" Finalizó Lescano

