Milagros Jáuregui: trasladan a menores de "La Casa del Padre" | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

López Chau tras exclusión de Walter Lozano: "El coronel 'Bica' seguirá fortaleciendo nuestro equipo técnico"

El líder de Ahora Nación expresó su respaldo político y jurídico al coronel en retiro Walter Lozano, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones confirmara la improcedencia de su candidatura al Senado para las Elecciones Generales 2026.

Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones.
Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones. | Composición LR | Composición LR

El excandidato presidencial Alfonso López Chau se pronunció tras la decisión del JNE que dejó fuera de carrera a Walter Lozano Pajuelo, conocido como 'Bica', y remarcó que el fallo no altera el proyecto político de Ahora Nación. A través de sus redes sociales, el dirigente subrayó que el partido asume la resolución como una decisión institucional, pero reafirmó su respaldo al exoficial del Ejército.

"Expreso mi total solidaridad con Walter Lozano, cuya candidatura al Senado ha sido declarada improcedente. El coronel ‘Bica’ seguirá fortaleciendo nuestro equipo técnico con su experiencia y compromiso con la seguridad del país", escribió.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"El Jurado Nacional de Elecciones ha adoptado una decisión institucional. Desde Ahora Nación, también institucionalmente, expresamos nuestro respaldo político y jurídico total al coronel ‘Bica'. Nada detiene nuestro compromiso con un Perú seguro, justo y con un verdadero cambio en 2026”, agregó.

Cabe recordar que el Pleno del JNE confirmó la improcedencia de la candidatura de Lozano debido a que no participó en las elecciones internas del partido y porque su postulación no fue válidamente reservada en la lista congresal, lo que contravino las normas electorales vigentes. Pese a que el recurso de apelación fue declarado fundado en parte, el organismo electoral ratificó su exclusión del proceso al Senado.

"Ahora Nación incumplió con adjuntar de manera adecuada la documentación exigida para la inscripción, toda vez que tanto el acta de conformación de la lista de candidatos resultante de las elecciones primarias como el acta de proclamación de candidatos elegidos para las EG 2026, emitida por la OP el 16 de diciembre de 2025, consignan al señor ciudadano como elegido en las elecciones primarias y no al señor candidato", explicó el JNE.

La resolución mantiene a Lozano fuera de la contienda electoral, aunque desde Ahora Nación han insistido en que el coronel en retiro continuará vinculado al partido desde el ámbito técnico en temas de seguridad ciudadana y reforma del Estado.

¿Quién es Walter Lozano?

Walter Lozano es un coronel en retiro del Ejército Peruano que fue presentado por Ahora Nación como candidato al Senado por el distrito electoral de Huánuco para las Elecciones Generales 2026. Conocido como 'Bica', su perfil fue vinculado principalmente a propuestas en materia de seguridad y orden interno.

Su postulación fue observada durante el proceso de inscripción debido a cuestionamientos sobre el cumplimiento de los procedimientos internos de selección partidaria. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la improcedencia de su candidatura al determinar que no participó en las elecciones internas y que su incorporación en la lista no cumplió los requisitos formales establecidos por la normativa electoral.

