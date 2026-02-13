Keiko Fujimori se opone al aborto en casos de niñas y mujeres que sufrieron violencia sexual

La candidata de Fuerza Popular se opuso al aborto en casos de violación | Composición: LR.

La candidata de Fuerza Popular para las próximas elecciones, Keiko Fujimori, dejó clara su posición en contra del aborto por casos de violación.

"En Fuerza Popular estamos a favor del aborto terapéutico en cuanto la madre corra riesgo, mas no lo estamos en casos de violación", declaró la lideresa del fujimorismo en una entrevista para el programa 'Tu Decisión 2026' de TV Perú.

Las declaraciones de Fujimori y el debate acerca del aborto por casos de violación llegaron tras difundirse imágenes del centro de acogida de la congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) 'Casa del Padre', donde se pueden ver a niñas que sufrieron violencia sexual con sus hijos en brazos. Fujimori rechazó "la vulneración de la identidad" de las menores, pero --como ya se mencionó-- negó su derecho a no llevar un embarazo deseado producto de un episodio de violencia.

La lideresa del partido se convierte en la segunda fujimorista en oponerse al aborto por casos de violación en los últimos días. En una reciente entrevista, Carlos Tubino, candidato al Senado por la agrupación naranja, minimizó la problemática: "Incluso cuando se juegan los temas de violación judicialmente, mira, hay muchas cosas que quedan con trapos sueltos por acá, trapos sueltos por allá, acusaciones a veces falsas y la verdad que no estoy de acuerdo. (...) No siempre son violaciones; a veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación", señaló entonces Tubino. Las declaraciones generaron repudio en redes sociales.

Keiko Fujimori propone que Fuerzas Armadas controlen cárceles y fronteras

Durante la misma participación en TV Perú, la dirigente de Fuerza Popular presentó un paquete de medidas de seguridad con miras a los comicios de 2026 que contempla la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de centros penitenciarios y pasos fronterizos. A su juicio, esta estrategia permitiría restablecer el orden interno y cortar las redes delictivas que, según afirmó, operan desde las cárceles.

Fujimori explicó que el despliegue militar en los penales tendría carácter transitorio, mientras que en las zonas limítrofes se prolongaría para reforzar la vigilancia migratoria y combatir economías ilegales en puntos considerados sensibles. Asimismo, planteó que los militares respalden operativos de la Policía Nacional del Perú, bajo el argumento de que la gravedad del crimen exige respuestas extraordinarias, aunque no detalló el sustento constitucional ni los mecanismos de control para prevenir abusos.

Otro componente de su plan apunta a introducir trabajo obligatorio para personas privadas de libertad condenadas por delitos violentos, buscando que contribuyan a cubrir los costos de su manutención. Fujimori sostuvo que el sistema penitenciario y judicial absorbe cerca de S/ 1.000 millones al año del erario, recursos que —dijo— deberían priorizarse para poblaciones vulnerables como la niñez y los adultos mayores. No obstante, evitó precisar qué labores se asignarían ni cómo se garantizarían condiciones laborales adecuadas dentro de los establecimientos penitenciarios.