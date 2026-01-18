Yonhy Lescano: “No estoy de acuerdo con la postulación de Carlos Torres Caro por Cooperación Popular”

El candidato de Cooperación Popular está de gira por el norte del país. Dice que pronto visitará Puno, su tierra natal. | Almendra Ruesta / La República

Hablemos un poco de encuestas. Según Datum usted ha crecido 50%. Ha pasado de 2 a 3%. ¿Es una buena noticia para usted?

Sí, claro que sí. Es un incremento en el apoyo popular. Pero yo creo que esto se va a sincerar en marzo o fines de febrero. Hay un gran porcentaje de indecisos. La gente todavía no está pensando en apoyar, pero va a ir descartando al acercarse las elecciones. Entonces, yo creo que ahí se van a ver los verdaderos apoyos que tienen cada uno de los candidatos. Pero, según esta encuesta que está un poco lejos de la votación, obviamente hemos crecido. Eso es alentador. Sin tener la exposición mediática que tienen los que van adelante, ni la capacidad económica que tienen estos señores que tienen letreros por todos lados.

Ahora, pero si lo comparamos con su situación de marzo del 2021, en la que usted estaba primero, con casi 14% de intención de voto, esa debe ser una tragedia. ¿Cómo se pierde tanto caudal electoral?

No. Si tú ves las encuestas del 2021, a estas alturas, en enero, yo no aparecía en las encuestas. Pero en marzo ya comencé a subir y me quedé primero en las encuestas una semana antes de las elecciones. Pero, como verás, ahora sí aparezco en las encuestas.

Usted sostiene que perdió esas elecciones por una conspiración dentro de Acción Popular. ¿Se ratifica en eso?

Claro, yo me perjudiqué en las elecciones de 2021 por una contracampaña en mi contra por un sector de la derecha del partido. Allí estaban los señores que estaban en la dirigencia del partido, figuras como Barnechea, García Belaúnde, Diez Canseco, todos ellos decían voten por Hernando de Soto y no voten por Lescano.

¿Había mensajes internos en los que ellos pedían votar por Hernando de Soto?

Así es. Y eso es vox populi en el partido. Nadie puede negarlo. Eso fue una contracampaña. Y además estuvo la guerra sucia de la prensa, con la nacionalidad de mi esposa, con lo del Huáscar, que hicieron creer que yo había puesto en mi plan de gobierno que debíamos recuperar el monitor, cuando eso fue resultado de una entrevista con El Mercurio en la que dije que, si se ponían de acuerdo los dos presidentes, hubiera sido lindo que devuelvan al Huáscar. Y además el partido no me dio personeros. Llegamos al extremo de pedirle personeros a otras organizaciones para defender nuestros votos. Imagínate, porque el secretario general, el presidente del partido, estaban en mi contra en ese entonces.

Ahora, ¿usted está de acuerdo en que, si tuvo esta posición expectante en la elección anterior, fue también por el recuerdo de la marca Acción Popular, que es muy popular?

A ver, yo he tenido la segunda votación en Acción Popular después del presidente Belaunde, y he puesto 16 parlamentarios. Yo creo que esencialmente ha sido mi posición. Claro que al partido en ese momento lo conocían como una reserva moral. Pero yo creo que fue una votación también por la persona, esencialmente por la persona, por el trabajo que hicimos en el Parlamento, por mi posición, por mis propuestas. No es que el partido haya puesto la mayor parte, yo creo que fue un apoyo personal, que hasta ahora se mantiene, porque como no va Acción Popular ahora, hay muchos acciopopulistas que me quieren apoyar.

Usted dice que votaron por la persona. Sin embargo, siempre es una ventaja ir con un partido que tiene una marca conocida.

Claro que sí, ya estaba marqueteado el símbolo, claro que ayudó.

Con Cooperación Popular no le pasa eso, ¿no?, porque el partido es nuevo y por ahora dicen que su único mérito es haberle copiado el logo a Google. Su campaña va a ser más difícil.

A ver, no creo. Yo he recorrido pueblo por pueblo, en carro, desde Lima hacia el norte. Hemos estado en Huacho, Chancay, Huaura, hemos subido a Chimbote, La Libertad, Lambayeque, Piura. He estado esta mañana en Tumbes, con un calor infernal, y me he bajado nuevamente a Piura para entrar a zonas que tienen problemas de lluvias. Y en todo ese camino el apoyo ha sido muy agradable, muy positivo, nadie me ha insultado, al contrario, se acercaba la gente. Y obviamente hemos hecho trabajo de posicionamiento también del nombre del partido y del símbolo. Ese es un trabajo que yo creo que poco a poco va a ir imponiéndose.

A usted lo acusan de haber propiciado la llegada de los Niños de Acción Popular al Congreso (el grupo de parlamentarios que respaldaba a Pedro Castillo a cambio de favores), por el arrastre que tenía como candidato presidencial. ¿No le pasará lo mismo con Cooperación Popular? ¿Qué garantías tiene ahora de que no entrarán personajes dudosos en su lista?

A ver, a los Niños yo no los elegí. Tú sabes que por norma a los candidatos al Congreso los eligen las bases, sea por delegados, sea por un militante un voto. A mí me eligió el 70% de las bases del partido. Y a esos señores también los eligieron las bases. Y eso se ha ido diluyendo con el tiempo, porque ahora nadie me vincula con los Niños. Yo más bien soy víctima de estos señores, porque desde el primer día que se sentaron en sus curules me dijeron que yo no los representaba. Eso fue una experiencia muy decepcionante. Y ahora yo he puesto solamente al 10% de candidatos. A ellos sí los conozco, en su gran mayoría, y puedo indicar que tienen los perfiles como para hacer un trabajo político leal a la propuesta presidencial. Al otro sector no lo conozco, pero he revisado los perfiles y tú vas a ver que por lo menos ninguno de ellos tiene antecedentes judiciales. Ahora, en esto no puedes tú garantizar al 100%. Es imposible. Por la crisis política que vive el Perú, tan espantosa. Mira cómo entran al Congreso, el desempeño que tienen al Congreso.

¿Ningún candidato, incluido usted, puede garantizar al 100% que en las listas parlamentarias haya gente decente?

Claro, pero obviamente yo tengo la experiencia para luchar, como he luchado contra la adversidad, cuando he estado en el poder.

¿Qué aportan a la política personajes como el señor Carlos Torres Caro que usted lleva en su lista al Senado?

No, al señor Carlos Torres Caro lo ha puesto Cooperación Popular. Y yo les dije a los amigos de Cooperación Popular que no debería ir ningún exparlamentario y ellos saben que yo no he estado totalmente de acuerdo con su designación.

¿Y ahora qué va a hacer? Porque ya la lista está oleada y sacramentada.

Yo tengo que seguir adelante, porque yo tengo ya un compromiso con mi país, tengo un compromiso por escrito, con tres documentos notariales, y obviamente voy a seguir trabajando.

Pero se le pueden colar nuevos niños, entonces. Si tomamos como ejemplo este caso particular.

Yo ya le dije a los amigos de Cooperación Popular que en este caso han incumplido su compromiso. Y bueno, la política no es aguamansa, tenemos que capear el temporal. Pero yo estoy priorizando el trabajo y la competencia que debo llevar para seguir adelante por mi país. Por eso no voy a patear el tablero.

Claro, porque usted quiere llegar a ser presidente igual, pero tiene un Caballo de Troya en sus filas, alguien que no le gusta.

No necesariamente. Él sabe el planteamiento que se ha hecho de parte mía, con el plan de gobierno, y sabe cómo soy yo. Y él sabe que yo no me dedico a tomar el pelo ni a arrinconar. Yo no soy un candidato presidencial a quien le pueden tumbar el kiosco muy fácilmente. Yo he hecho frente a la corrupción siempre, frente a la adversidad siempre.

Uno se pone a pensar cómo llega este personaje a su lista, porque hasta hace unas pocas semanas estaba conversando con Carlos Álvarez. Y tiene una historia en la que ha estado también con Acuña, con Humala. Y lo que parece es que más que una agenda política, tiene una agenda personal.

Por eso acabo de decirte que yo no estoy de acuerdo con esas designaciones. Y él tendrá que cumplir el plan de gobierno que hemos hecho y la posición del candidato presidencial, sino simplemente tendría que abandonar la competencia y la candidatura. Tiene que alinearse a lo que nosotros hemos dicho.

¿Por qué se reunió con el expresidente Castillo en Barbadillo?

A mí me llamó uno de sus asesores. Me dijo: El expresidente Castillo quiere hablar con usted, no sé si usted puede ir a visitarlo al penal. Y yo he ido. Y hemos hablado de situaciones políticas.

¿Hablaron de un posible indulto, si es que usted llega a ser presidente?

No, no, no. Absolutamente no. Simplemente de la política nacional. Y yo le dije, por ejemplo: “Oiga, esos abogados que usted tiene más hacen discursos políticos y no lo están defendiendo legalmente. Tiene usted municiones legales que puede utilizar”. Pero entiendo que no hace mucho caso a los consejos. Fue eso, un diálogo entre dos personas. Yo fui a visitarlo cuando fue elegido presidente. Yo creo que hay modales democráticos. Y si me llama alguien que ha sido presidente, ¿por qué negarse? Al fin y al cabo, no está acusado de corrupción.

No, su situación es por el tema de rebelión, que también es grave.

Por el discurso del 7 de diciembre.

Sí, por supuesto, el golpe de estado fallido.

Así es.

Ahora, tengo una curiosidad, ¿cuánto de su aproximación al señor Castillo es una legítima preocupación por su situación legal y cuánto es un intento por caerle bien al bolsón electoral que él representa?

Ninguno. Mira, Emilio. Yo solo he sacado 16 parlamentarios. Y casi llego a la presidencia, solo. Entonces, ¿para qué? ¿Qué interés va a haber? Simplemente yo trato de ser sincero con mi pueblo. No quiero estar ahí aprovechándome o fingiendo. No, simplemente estoy tratando de decir lo que siento, lo que pienso, como profesional también. Doy mis opiniones al respecto. Incluso los fujimoristas han dicho que este señor no ha cometido delitos. Yo estoy dando mis opiniones como profesional y también como político. Pero acercamiento para sacar algún rédito político, ninguno. Si fuera así, me reuniría con su gente. Hubiera hecho una alianza con su gente, que va en otros partidos.

Hablemos de su plan de gobierno. Usted quiere convocar una Asamblea Constituyente. ¿Ese no es un riesgo? Se lo digo por lo siguiente. ¿Qué pasa si efectivamente se convoca a una Asamblea Constituyente pero la mayoría de representantes elegidos son de la derecha que no comulga con usted?

A ver, bueno, eso es lo democrático. Si viene una Asamblea Constituyente y hay unos de la derecha que no están conmigo, se discutirá, también entrarán algunos de izquierda o de centro-izquierda y sacarán una buena Constitución, acorde con los tiempos. Y se podrá corregir mucho de la actual Constitución. Ahora, yo no digo estrictamente Asamblea Constituyente. Yo digo cambio constitucional. Si se puede, a través de una asamblea. Si no se puede, el Congreso lo puede hacer. No te olvides de que este Congreso ha modificado la Constitución y ha destrozado el equilibrio de poderes. Entonces, ¿cómo no vas a plantear el cambio constitucional? Estamos en una situación en que el Senado va a tener más poder que el Presidente. Es una barbaridad. Lo van a tener chantajeado al Presidente.

He visto que también tratará de pedir facultades extraordinarias para legislar sobre la eutanasia. Es difícil, ¿no? Porque probablemente el nuevo Congreso que se elija tenga una mayoría conservadora que no estará dispuesta a entrar al debate en ese tema.

Yo lo hacía con el afán de que hay que atender a un sector de la población y, sobre todo, canalizar las decisiones de la parte legal, que las autoridades judiciales ya han resuelto. No te olvides del precedente de esta señora, que fue autorizada a hacerse la eutanasia. Entonces, ahí está el tema para discutirlo. Si se aprueba, bien. Si no se aprueba, no voy a hacer cuestión de Estado, porque entiendo que es un tema controvertido. Pero hay que plantear el tema.

Y en este caso concreto de la eutanasia, si usted llegara al gobierno, ¿oirá las opiniones sustentadas en ciencia? Se lo digo porque le han hecho la fama de que usted cree en soluciones alternativas, sin fundamento, cuando se trata de cuestiones de salud pública. Dicen que usted promovía el consumo del cañazo para curar el COVID.

No, no. Esa fue otra tergiversación de la prensa. Por eso te digo, la gran prensa limeña a mí me ha hecho mucha contracampaña en la primera postulación. Porque tú entenderás que yo no soy amigo del sistema, de los grupos económicos menos, por mi trabajo de defensa al consumidor. Y eso fue también una difamación. Porque yo dije: Hemos encontrado gente en el camino, en la campaña, que tomaba su cañazo y me decía que con eso se estaba defendiendo del COVID. Pero lo tergiversaron diciendo que yo estaba promoviendo que se tome cañazo.

¿Cuál fue su relación con el presidente Paniagua? ¿Cómo se llevaban ustedes dos?

Muy bien. Yo lo he admirado al presidente Paniagua, como al presidente Belaunde. Nunca tuve ningún problema con el presidente Paniagua. De hecho, le iba a veces a consultar algunas cosas, cuando tenía su estudio por Jesús María, en un parque.

Pero hay excorreligionarios suyos, como la señora Sasieta, que dicen que don Valentín Paniagua desconfiaba de usted.

Bueno, ella me acusó de una serie de cosas, me difamó, pero yo no le quise dar ningún tipo de interés. Dentro de esas cosas decía que el doctor Paniagua renegaba contra mí. Pero yo nunca vi que eso pasara. Quizá la señora Sasieta está respirando por la herida, pero no me interesa. Como hay muchos más que hablan de mí, que me terruquean, que son personas que tienen posiciones adversas.

¿Cuál ha sido la acusación más grave que le han hecho, que a usted lo ha indignado más?

Esto del acoso sexual. Hicieron unas capturas de pantalla de WhatsApp y las modificaron con un programa, con Photoshop. Tergiversaron todos los mensajes y con eso me quisieron hacer desaparecer como político.

¿Usted dice que ninguno de los mensajes que se presentaron salió realmente de su celular?

Ninguno de ellos salió como decían que salió, porque los peritos, algunos de esos mensajes ni los encontraron, y los que hicieron públicos estaban todos mutilados, cortados o modificados. Ellos fraguaron todo eso.

Pero hay la versión que dice que, efectivamente el caso fue archivado, pero no porque los mensajes fueran falsos, sino porque no se configuraba el delito de acoso.

No, no, no. Dos peritajes, uno internacional y otro del Ministerio Público, sostienen lo contrario. Y nadie ha dicho nada. Y la denunciante, la supuesta agraviada, ni siquiera apeló. De tal manera que todo eso está probado en el expediente. Y algo más, yo le gané una acción de amparo al Congreso por haber vulnerado mi honor y buena reputación. Y hasta ahora esa sentencia que está firme no la quieren cumplir.

Pero en el caso hay cosas difíciles de creer. ¿Cómo es eso de que usted dejaba su celular en manos de su seguridad?

No. Lo que yo dije es que a veces salía del auto y dejaba el celular. Yo no dije que ellos habían mandado los mensajes. Todo eso es mentira. Eso se corroboró con los peritajes. Y, aun así, ninguno de los miembros de mi expartido se paró para defenderme, nadie.