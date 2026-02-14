HOYSuscripcion LR Focus

Política

Carlos Espá sobre José Jerí: "Tienen al presidente de rehén del congreso, esta secuestrado"

Según señaló el candidato a la presidencia de la República, hay una gran coalición de intereses oscuros en el poder legislativo.

El abogado criticó a José Jerí. “El señor Jeri ahora no es una persona libre”, dijo. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República
El abogado criticó a José Jerí. “El señor Jeri ahora no es una persona libre”, dijo. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

El candidato presidencial Carlos Espá, desde la ciudad de Trujillo, se pronunció sobre la actual coyuntura política y aseguró que el mandatario de transición, José Jeri, “no es una persona libre”, al considerar que se encuentra condicionado por el Congreso de la República.

En declaraciones públicas, Espá afirmó que el problema no se limita a la moción de censura que se prepara en el Parlamento, sino a lo que calificó como una estructura de poder que mantiene subordinado al Ejecutivo. “Para mí no es el tema de apoyar o no la moción de censura; el tema es que en el Congreso hay una gran coalición de intereses oscuros apandillados que, al margen de quien pongan, tienen al presidente de rehén”, manifestó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El candidato fue más enfático al referirse directamente al jefe de Estado. “El señor Jeri ahora no es una persona libre”, sostuvo, y agregó que “Está secuestrado por el Congreso”, afirmó.

Espá advirtió que cualquier eventual reemplazo del mandatario enfrentaría la misma situación. “Cualquier persona que el Congreso elija ahora para reemplazar a Jeri tampoco lo será”, señaló, al insistir en que el país necesita un presidente con autonomía real para gobernar.

“Para ser un buen presidente en el Perú tiene que ser una persona libre, no puedes ser una persona que esté sometida a ningún tipo de opresión”, expresó, remarcando que el problema de fondo es la dependencia política del Ejecutivo frente al Legislativo.

En ese contexto, sostuvo que mientras el actual sistema continúe según sus palabras dominado por intereses que influyen en la permanencia o salida de los mandatarios, la estabilidad política seguirá en riesgo.

PUEDES VER: Mientras Perú se desangra, José Jerí retrasa nuevamente presentación del Plan de Seguridad Nacional

lr.pe

Critica a López Chau

En otro momento, el candidato también cuestionó las declaraciones de Alfonso López Chau, quien calificó al actual gobierno como uno de “transacción”.

Espa sostuvo que su contendor debió pronunciarse semanas antes y no esperar el momento de mayor tensión política. “Yo opino que el señor López Chau es un candidato de transacción; tendría que haberse pronunciado hace tres o cuatro semanas, guardó silencio y ahora, cuando ya están a punto de tomar una decisión, quiere subirse a la coyuntura y hacerlo titular. Un candidato presidencial no debe estar buscando titulares, sino actuar como estadista y de manera responsable”, afirmó.

