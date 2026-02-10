HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

La Primera Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios en Lima Centro revisará los casos de todos los partidos que recibieron dinero para la franja electoral. En el caso de Fuerza Popular, se investigará la asignación de S/30.000 a un medio que estaría vinculado a un candidato fujimorista que postula a la Cámara de Diputados. En cuanto a Alianza para el Progreso, se indagará por destinar S/349.000 a Cosmos Televisión, medio fundado por la Universidad César Vallejo (UCV) de propiedad de César Acuña.

Los partidos de César Acuña y Keiko Fujimori serán investigados por el presunto delito contra la administración pública. Foto: Composición/LR
Los partidos de César Acuña y Keiko Fujimori serán investigados por el presunto delito contra la administración pública. Foto: Composición/LR

Los partidos de Keiko Fujimori y César Acuña, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), fueron incluidos en la investigación fiscal por el presunto mal uso y direccionamiento de la franja electoral a medios de comunicación que tendrían vínculos con las organizaciones políticas, según indicaron fuentes del Ministerio Público a La República.

El caso se encuentra en el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios en Lima Centro, que inició la investigación el último 6 de febrero contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en relación con el manejo de fondos públicos para la franja electoral.

En cuanto al partido fujimorista, el dominical Cuarto Poder reveló que la agrupación destinó S/30.800 de la franja a Radio Kaliente, cuyos directivos están afiliados a su organización. De acuerdo con el reportaje periodístico, uno de los socios es Javier Castro Cruz y es candidato a diputado. El medio citado transmitirá la propaganda fujimorista 7 veces al día durante 22 jornadas. Diariamente, Fuerza Popular pagará S/1.400 entre el 11 de febrero y el 9 de abril.

Al respecto, la lideresa Fujimori declaró que el presupuesto asignado a dicho medio solo es el 0.6%. Además, indicó que el partido usó el dinero público de manera equitativa y que la asignación la realizó la dirigencia del partido.

Sobre APP, se investigará que el partido destinó S/349.882 de los recursos públicos a Cosmos Televisión, medio fundado por la Universidad César Vallejo (UCV) de propiedad de Acuña. Si bien Cosmos TV ya no le pertenece al candidato presidencial, la Fiscalía investigará el caso.

No obstante, el vocero del partido mencionó que se hizo todo conforme a ley y que la familia Acuña ya no tiene vínculo con el medio.

Fiscalía solicitará información a la ONPE por franja electoral

El Ministerio Público solicitará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información sobre el procedimiento de asignación de los fondos públicos destinados a la franja electoral de los partidos políticos, según informaron fuentes de la Fiscalía a La República.

La diligencia también incluye la selección de los medios de comunicación, creadores de contenidos y costos de los spots publicitarios de la franja electoral por parte de los partidos.

La medida se adoptó luego de que la Fiscalía de la Nación anunciara el inicio de una investigación preliminar contra las organizaciones políticas por el presunto mal uso de los recursos del Estado. La diligencia permitirá determinar si el dinero público cumplió con su objetivo legal o si hubo un uso indebido.

Fuentes de este diario indicaron que el Ministerio Público investigará los casos "extraños", que se "salen de lo habitual" en el proceso de elección de los partidos políticos sobre la publicidad asignada a diversos medios.

Investigación incluye a Primero la Gente y País para Todos

Si bien la indagación incluirá a los 38 partidos políticos inscritos, las miradas también se centrarán en Primero la Gente (PLG) de Marisol Pérez Tello y País para Todos de Carlos Álvarez.

En el caso de PLG, el escándalo explotó cuando se acusó a Miguel del Castillo de presuntamente haber direccionado S/464.000 de la franja electoral a favor de Nativa TV. Tras el suceso, del Castillo negó los hechos y renunció a su candidatura a diputado para postular, según dice, a la alcaldía de Lima en octubre de este año.

De igual manera, se investigará lo que ocurrió en la designación de S/642.000 de País para Todos a Nativa TV en medio de los cuestionamientos que ya habían ocurrido en PLG. Álvarez mencionó que renunciaría a su postulación si no había una explicación clara de los hechos. Sin embargo, luego de la respuesta del partido, el cómico continuará con su candidatura.

