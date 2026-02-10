Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Según el informe periodístico, las visitas de la joven se realizaron en 2022. Foto: Composición/LR

Según el informe periodístico, las visitas de la joven se realizaron en 2022. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, recibió 24 visitas de una mujer cuando aún se desempeñaba como congresista, en un periodo de tres meses, entre octubre y diciembre de 2022. Según un reportaje del programa Ocurre Ahora, de ATV, se trata de Ana Diburcio, una joven de 29 años que, de acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), no registra estudios superiores concluidos.

El informe periodístico resaltó que una de las visitas ocurrió el 13 de octubre de ese año en la oficina congresal de Jerí. La hora de entrada fue a las 9:43 a.m., pero la de salida a las 22:58 p.m. Es decir, la joven estuvo más de 13 horas con el ahora jefe de Estado.

Sin embargo, otras tantas reuniones tenían una duración de media hora, una hora y de hasta 6 horas en ese mismo mes. No obstante, el 2 de diciembre del 2022, de acuerdo con los registros de visita del Congreso, Diburcio visitó a Jerí a las 10:38 de la mañana, pero no se marcó el horario de salida.

Pero eso no es todo. También se reveló que el mismo congresista, en noviembre del 2021, comentó la foto de la joven en su cuenta de Instagram: "Decide", junto con el emoticono de unos ojos en forma de corazón.

De igual manera, se mostró que Jerí le daba "me gusta" a distintas fotos y videos que Diburcio publicaba en su red social.

Joven rompe su silencio

Tras la difusión del reportaje, ATV se comunicó con Diburció como parte de su derecho a réplica. En declaraciones, explicó la forma en la que conoció a Jerí.

“Te comento que yo he apoyado al partido en campañas. Ahí conocí al ahora presidente José Jerí”, contó.

Asimismo, afirmó que no dará información de su vida privada. "Cualquier tipo de consulta es puntual y de manera respetuosa; también le recalco que no doy información de mi vida privada a personas extrañas y menos si no estoy en Perú", dijo.