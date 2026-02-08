HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: Fuerza Popular destinó más de S/30 mil a canal de su afiliado que postula a la Cámara de Diputados

La emisora Radio Kaliente, creada en 2024 y sin contratos relevantes con el Estado, recibirá S/30.800 de la franja electoral de Fuerza Popular, mientras uno de sus socios compite como diputado en las elecciones 2026.

Radio Kaliente recibirá S/30.800 de la franja electoral de Fuerza Popular. Uno de sus socios postula como diputado en las elecciones 2026. Foto: difusión
Radio Kaliente recibirá S/30.800 de la franja electoral de Fuerza Popular. Uno de sus socios postula como diputado en las elecciones 2026. Foto: difusión

La agrupación Fuerza Popular destinó S/30.800 de la franja electoral a Radio Kaliente, un medio cuyos directivos están afiliados al partido. Según informó Cuarto Poder, uno de sus socios es Javier Alejandro Castro Cruz, quien postula a la Cámara de Diputados con el número 5 en las elecciones 2026.

El dominical detalló que Radio Kaliente transmitirá propaganda fujimorista siete veces por día durante 22 jornadas. Cada día el partido pagará S/1.400. La pauta empezó el 11 de febrero y concluirá el 9 de abril. Ninguna otra organización política eligió esa emisora.

La razón social de la radio es TELEJAC S.A.C. La empresa se constituyó en enero de 2024, apenas dos años antes del actual proceso electoral. Ese mismo año obtuvo un único contrato con el Estado por S/2.160 para una campaña de difusión. Ahora recibirá más de S/30 mil por la franja electoral.

La gerente del medio es Tania Burgos Solano, afiliada a Fuerza Popular desde octubre de 2024. El socio Javier Castro Cruz también se incorporó al partido meses atrás. De acuerdo con una publicación difundida en enero, el exalcalde de José Leonardo Ortiz inició campaña como candidato a diputado con la camiseta naranja.

Franja electoral sin filtros y bajo investigación fiscal

El reportaje expuso que la ley no prohíbe que afiliados políticos sean proveedores en la franja electoral. La jefa de la ONPE, Karina Rivera, afirmó que no existe restricción en la normativa de contrataciones políticas ni en la ley de contrataciones del Estado que impida esa relación. Los partidos eligen los medios dentro de un catálogo aprobado por el organismo electoral. No hay concurso público.

El especialista en temas electorales José Villalobos advirtió que este esquema puede afectar la finalidad del financiamiento público. Señaló que, si un partido contrata con alguien con quien mantiene vínculo político, surge un conflicto de interés que la norma debió prever. En su opinión, se desnaturaliza el uso de recursos que pertenecen a todos los peruanos.

El caso de Fuerza Popular no es el único. El dominical presentó situaciones similares en otras agrupaciones, donde militantes recibieron dinero de la franja electoral a través de radios o canales de su propiedad. En total, identificó al menos diez afiliados cuyos medios fueron seleccionados por sus propios partidos.

La controversia ya llegó al Ministerio Público. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que se evaluará la presunta comisión de peculado o colusión, debido a que se trata de fondos públicos con un destino específico. La investigación buscará determinar si existió direccionamiento o beneficio indebido en el marco de las elecciones 2026.

