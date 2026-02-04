Escándalo por franja electoral: reportan irregularidades en publicidad a favor de Nativa TV

Escándalo por la franja electoral en las Elecciones 2026. Primero la Gente de Marisol Pérez Tello y País para Todos de Carlos Álvarez se mostraron en contra de que sus partidos hayan destinado más de S/460.000 a Nativa para publicitar sus candidaturas.

En el primer caso, se denunció que Miguel del Castillo, presuntamente, habría destinado S/464.000 al medio de comunicación citado y que estaría vinculado a él. Sin embargo, del Castillo negó los hechos e imputaciones en su contra y mencionó que esa designación corresponde al secretario de comunicaciones del partido, Miguel Villalva. Pero tanto Villava como Raúl Molina indicaron que fue Del Castillo quien tomó esa decisión.

Por otro lado, según mencionó Pérez Tello, el Comité Ejecutivo Nacional del partido estaría evaluando la expulsión del ahora excandidato a diputado, quien renunció a su postulación el último 3 de febrero. Asimismo, la candidata presidencial afirmó que del Castillo ya no ostenta ningún cargo en la organización. "No es su partido, nunca lo fue. El partido tiene un colegiado, no hay un presidente, hay un colegiado", aseguró.

En tanto, el partido remitió un oficio a la Supervisión de Fondos Electorales de la ONPE, en el que solicitó anular el monto destinado a Nativa Televisión. Sin embargo, es preciso resaltar que, en caso se anule pasar la franja electoral por ese medio, la ONPE deberá pasar otro contenido, debido a que el contrato está firmado.

"La decisión expuesta responde a una consideración ético-política que como partido tenemos desde nuestro origen: nuestra misión es la satisfacción del bien común, no el beneficio de nuestros intereses particulares. Nuestra organización política nunca decidió que se asignen los montos que aparecen a favor de ABRA PRODUCCIONES S.A.C", sostuvo Primero la Gente.

Primero la Gente solicitó a la ONPE que anule la franja electoral destinada a Nativa.

Por su parte, Del Castillo precisó que su renuncia se debe a que postularía a la alcaldía de Lima en octubre de este año.

Escándalo de franja electoral escaló a País para Todos

Horas más tarde, Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, se pronunció. En un video publicado en sus redes sociales, Álvarez se desvinculó de cualquier responsabilidad y advirtió que renunciará a su candidatura si no se identifican y sancionan a los responsables del caso.

"Desde aquí emplazo al partido al que pertenezco a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar al o los responsables de esta afrenta al dinero de todos los peruanos. Yo no voy en contra de lo que predico y no soy el encargado de las finanzas del partido, no a la impunidad. Si no caen los culpables, voy a dar un paso al costado", dijo de manera molesta.

País para Todos destinó S/642.000 a la emisión de su franja electoral en el canal Nativa, distribuyendo este monto en diversos programas. Según La Encerrona, algunos medios de comunicación habrían ofrecido a ciertos partidos políticos la transmisión de su franja electoral a cambio de una comisión del 15%.

"Yo me hago una pregunta: ¿por qué, si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña, plata que no es del partido, sino de todos los peruanos, de todos los peruanos? Insisto: los partidos no deben recibir ni un sol de franja electoral (…) Con esto queda demostrado que todo es la misma pobredumbre de siempre ", acotó Álvarez.

Candidatos al Senado y diputados de País para Todos darían un paso al costado

A través de un comunicado, 31 candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores de País para Todos respaldaron las declaraciones de Carlos Álvarez y calificaron de "inaceptable" e "inmoral" que todos los peruanos financien la franja electoral de los partidos.

"Rechazamos tajantemente cualquier acto de corrupción y somos claros en decir que nuestra participación se debe a la invitación de Álvarez, en cuyo liderazgo creemos", apunta el comunicado.

En esa misma línea, advirtieron que si el partido presidido por Vladimir Meza no brinda explicaciones inmediatas o identifica a los responsables y los separa del partido, renunciarán a sus candidaturas.

"Preferimos perder las candidaturas antes que perder la dignidad. Con la corrupción no transamos", sentenciaron.