Política

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

Según la IA, "el plan de gobierno de George Forsyth no es plenamente viable ni está bien elaborado para gobernar un país complejo como el Perú".

George Forsyth estuvo durante una entrevista sobre su plan de gobierno. Foto: Composición/LR
George Forsyth estuvo durante una entrevista sobre su plan de gobierno. Foto: Composición/LR

La tecnología le jugó en contra a George Forsyth. Durante una entrevista en Fuego Cruzado, el candidato presidencial de Somos Perú aseguró que el uso de la inteligencia artificial sería una gran herramienta para la lucha contra la corrupción de funcionarios y en otras áreas del Estado.

Sin embargo, la conductora del programa retó al aspirante al sillón presidencial a que su plan de gobierno pase por una prueba en el reconocido ChatGPT. En ese sentido, la periodista le consultó a la IA si el plan de trabajo que implementaría Forsyth sería viable o no en caso de que llegue a ganar las elecciones 2026.

"De las propuestas presentadas por el señor George Forsyth para gobernar el Perú, ¿cuál consideras tú o cómo consideras tú ese plan de gobierno? ¿Es viable o no es viable? ¿Está bien elaborado o no está bien elaborado? Queremos una respuesta en 15 segundos", consultó Mavila Huertas al ChatGPT, mientras el exjugador de fútbol se mantenía a la espera.

La tensión aumentó cuando la IA demoró en dar una respuesta. Para amenizar la espera, la conducta aseguró que la inteligencia artificial estaba pensando.

Pasados unos segundos, llegó la respuesta. Huertas solicitó a uno de los miembros de producción de su programa que la IA dé una respuesta con audio para que se puedan absolver las dudas del plan de gobierno de Forsyth.

Antes de escuchar el resultado, el candidato sugirió prestar su teléfono "más moderno" para acelerar el proceso. No obstante, la periodista se negó. "Tranquilo, tranquilo", le dijo.

"El plan de gobierno de George Forsyth presenta diagnósticos generales correctos, pero carece de desarrollo técnico, metas medibles y financiamiento claro. Prioriza mensajes políticos sobre políticas públicas. En su estado actual no es plenamente viable ni está bien elaborado para gobernar un país complejo como el Perú", concluyó la IA.

George Forsyth dio replica

Tras los resultados de la IA, Forsyth refutó su respuesta e indicó que su plan de gobierno se encuentra dentro de los 5 mejores de los 36 candidatos presidenciales. Asimismo, defendió su postura al mencionar que existen países que luchan contra la corrupción con inteligencia artificial.

"Yo vengo de estudiar todos estos temas y los conozco bastante bien. Entonces, la inteligencia no solamente va a ayudar a ahorrarnos estos 24,000 millones que se van en corrupción, sino que también nos va a ayudar con la seguridad ciudadana. La tecnología es fundamental", expresó.

