Pajerígate: visitas nocturnas a Palacio y contratos millonarios | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que abrirá una pesquisa preliminar por el presunto uso irregular de recursos de la franja electoral asignados a los partidos políticos. La indagación estará a cargo del subsistema anticorrupción.

Fiscalía investigará presunto mal uso de fondos de la franja electoral. Foto: composición LR
Fiscalía investigará presunto mal uso de fondos de la franja electoral. Foto: composición LR

La Fiscalía de la Nación iniciará una investigación preliminar por el presunto mal uso de fondos públicos destinados a la franja electoral, mecanismo que financia espacios de difusión para los partidos políticos en campaña hacia las elecciones 2026. La decisión se adoptó tras conocerse cuestionamientos sobre el destino de estos recursos entregados por la ONPE.

Únete a nuestro canal de política y economía

El Ministerio Público precisó que la indagación buscará determinar si existió un uso distinto al establecido por ley y si corresponde atribuir responsabilidades penales. El caso será evaluado por la Fiscalía Anticorrupción, que revisará la ejecución de los montos asignados y la contratación de espacios de difusión vinculados a la franja electoral.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Noticia en desarrollo...

