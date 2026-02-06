La Fiscalía de la Nación iniciará una investigación preliminar por el presunto mal uso de fondos públicos destinados a la franja electoral, mecanismo que financia espacios de difusión para los partidos políticos en campaña hacia las elecciones 2026. La decisión se adoptó tras conocerse cuestionamientos sobre el destino de estos recursos entregados por la ONPE.

El Ministerio Público precisó que la indagación buscará determinar si existió un uso distinto al establecido por ley y si corresponde atribuir responsabilidades penales. El caso será evaluado por la Fiscalía Anticorrupción, que revisará la ejecución de los montos asignados y la contratación de espacios de difusión vinculados a la franja electoral.

Noticia en desarrollo...