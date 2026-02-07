Partido de Carlos Álvarez asegura que dejará de usar la franja electoral tras cuestionamientos: “Fue inexperiencia”

El partido País Para Todos, mediante un comunicado publicado en redes sociales, informó que desistirá del uso de la franja electoral y que separará de sus cargos a los responsables de la distribución de este espacio, tras los cuestionamientos por la difusión de su propaganda durante la campaña presidencial que encabeza Carlos Álvarez.

“No obstante, esta situación ha sido utilizada para generar especulaciones y suspicacias que han afectado la imagen de nuestro candidato presidencial y del partido. Por ello, la organización ha determinado que existe una responsabilidad estrictamente política, razón por la cual se ha decidido separar de sus cargos a los responsables de la distribución de la franja electoral”, se lee.

Cabe recordar que Álvarez advirtió públicamente que evaluaría dar un paso al costado de la candidatura presidencial si no se identificaba y sancionaba a los responsables del manejo de la franja.

“Asimismo, fieles a nuestra convicción de que el dinero de todos los peruanos no debe ser utilizado para financiar a los partidos políticos, y dado que País Para Todos no tiene compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos, comunicamos nuestra decisión de desistir del uso de la franja electoral. Esta posición no es coyuntural: se convertirá en un compromiso parlamentario de País Para Todos”, señalaron.

No fue el único partido que destinó dinero a Nativa TV

Según información difundida por La Encerrona, en el partido Primero la Gente se habría producido un presunto direccionamiento de recursos públicos hacia un medio de comunicación específico. El entonces candidato a diputado Miguel del Castillo habría autorizado el uso de S/464.000 para la publicidad del partido en el canal Nativa TV, empresa con la que mantenía un vínculo previo. El excandidato, no obstante, rechazó las acusaciones y negó haber incurrido en irregularidades.

En el caso de País Para Todos, la franja electoral también fue emitida a través de Nativa, por un monto total de S/642.000, distribuido en diversos programas. De acuerdo con el portal, algunos medios de comunicación habrían ofrecido a determinadas organizaciones políticas elegirlos para la difusión de la franja electoral a cambio de una comisión del 15%.

Sobre este tema, la exministra y dirigente de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, cuestionó duramente el sistema de franja electoral y afirmó que “la franja electoral es el mejor ejemplo de corrupción clara y escandalosa” que ha presenciado. “Candidatos que le han puesto el 90% de la plata a medios que no ve nadie, ¿creen que eso es por casualidad? Medios que están a punto de desaparecer, gente que le ha puesto precio a sus programas de televisión que no los ve nadie”, agregó.

En esa misma línea, Carlos Álvarez aseguró que no tuvo conocimiento previo sobre los medios seleccionados por su partido para la difusión de la franja electoral. “No me estoy lavando las manos, pero sí hablando con la verdad”, afirmó.

El candidato presidencial también cuestionó el uso de fondos públicos para este mecanismo y planteó la necesidad de modificar la normativa vigente. “Yo me hago una pregunta: ¿por qué, si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña, plata que no es del partido, sino de todos los peruanos, de todos los peruanos”, enfatizó Álvarez, al tiempo que instó a derogar la ley.