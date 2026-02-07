HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      
Política

Partido de Carlos Álvarez asegura que dejará de usar la franja electoral tras cuestionamientos: “Fue inexperiencia”

El partido País Para Todos anunció que dejará de utilizar la franja electoral y separará a los responsables de su distribución, tras los cuestionamientos por el uso de recursos públicos en la difusión de su propaganda política durante la actual campaña.

Partido de Carlos Álvarez dejará de usar la franja electoral.
Partido de Carlos Álvarez dejará de usar la franja electoral. | Composición LR | Composición LR

El partido País Para Todos, mediante un comunicado publicado en redes sociales, informó que desistirá del uso de la franja electoral y que separará de sus cargos a los responsables de la distribución de este espacio, tras los cuestionamientos por la difusión de su propaganda durante la campaña presidencial que encabeza Carlos Álvarez.

Únete a nuestro canal de política y economía

“No obstante, esta situación ha sido utilizada para generar especulaciones y suspicacias que han afectado la imagen de nuestro candidato presidencial y del partido. Por ello, la organización ha determinado que existe una responsabilidad estrictamente política, razón por la cual se ha decidido separar de sus cargos a los responsables de la distribución de la franja electoral”, se lee.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y SUS CONTRATACIONES + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Cabe recordar que Álvarez advirtió públicamente que evaluaría dar un paso al costado de la candidatura presidencial si no se identificaba y sancionaba a los responsables del manejo de la franja.

“Asimismo, fieles a nuestra convicción de que el dinero de todos los peruanos no debe ser utilizado para financiar a los partidos políticos, y dado que País Para Todos no tiene compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos, comunicamos nuestra decisión de desistir del uso de la franja electoral. Esta posición no es coyuntural: se convertirá en un compromiso parlamentario de País Para Todos”, señalaron.

larepublica.pe

PUEDES VER: Desaprobación a José Jerí sube a 70,4% en solo dos meses, según Imasen

lr.pe

No fue el único partido que destinó dinero a Nativa TV

Según información difundida por La Encerrona, en el partido Primero la Gente se habría producido un presunto direccionamiento de recursos públicos hacia un medio de comunicación específico. El entonces candidato a diputado Miguel del Castillo habría autorizado el uso de S/464.000 para la publicidad del partido en el canal Nativa TV, empresa con la que mantenía un vínculo previo. El excandidato, no obstante, rechazó las acusaciones y negó haber incurrido en irregularidades.

En el caso de País Para Todos, la franja electoral también fue emitida a través de Nativa, por un monto total de S/642.000, distribuido en diversos programas. De acuerdo con el portal, algunos medios de comunicación habrían ofrecido a determinadas organizaciones políticas elegirlos para la difusión de la franja electoral a cambio de una comisión del 15%.

Sobre este tema, la exministra y dirigente de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, cuestionó duramente el sistema de franja electoral y afirmó que “la franja electoral es el mejor ejemplo de corrupción clara y escandalosa” que ha presenciado. “Candidatos que le han puesto el 90% de la plata a medios que no ve nadie, ¿creen que eso es por casualidad? Medios que están a punto de desaparecer, gente que le ha puesto precio a sus programas de televisión que no los ve nadie”, agregó.

En esa misma línea, Carlos Álvarez aseguró que no tuvo conocimiento previo sobre los medios seleccionados por su partido para la difusión de la franja electoral. “No me estoy lavando las manos, pero sí hablando con la verdad”, afirmó.

El candidato presidencial también cuestionó el uso de fondos públicos para este mecanismo y planteó la necesidad de modificar la normativa vigente. “Yo me hago una pregunta: ¿por qué, si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña, plata que no es del partido, sino de todos los peruanos, de todos los peruanos”, enfatizó Álvarez, al tiempo que instó a derogar la ley.

Notas relacionadas
Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso de la franja electoral por parte de los partidos políticos

Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso de la franja electoral por parte de los partidos políticos

LEER MÁS
¿Carlos Álvarez renunciará a las Elecciones 2026? Presidente de País para Todos responde

¿Carlos Álvarez renunciará a las Elecciones 2026? Presidente de País para Todos responde

LEER MÁS
Rafael López Aliaga no lidera "encuesta" con 47%: es una plataforma de apuestas

Rafael López Aliaga no lidera "encuesta" con 47%: es una plataforma de apuestas

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso de la franja electoral por parte de los partidos políticos

Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso de la franja electoral por parte de los partidos políticos

LEER MÁS
Desaprobación a José Jerí sube a 70,4% en solo dos meses, según Imasen

Desaprobación a José Jerí sube a 70,4% en solo dos meses, según Imasen

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

Partido de Carlos Álvarez dejará de usar la franja electoral tras cuestionamientos: “Fue inexperiencia”

Política

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso de la franja electoral por parte de los partidos políticos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Partido de Carlos Álvarez asegura que dejará de usar la franja electoral tras cuestionamientos: “Fue inexperiencia”

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025