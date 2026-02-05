Miguel del Castillo rompe su silencio tras escándalo por franja electoral: "Renuncié porque quiero ser candidato municipal"

Miguel del Castillo del partido Primero la Gente formalizó su renuncia a la candidatura a diputado por Lima Metropolitana, decisión que fue admitida por el Jurado Electoral Especial (JEE). Esto se da en un momento de crisis interna en la agrupación política debido a cuestionamientos a la gestión de la franja electoral y por el distanciamiento con la candidata presidencial Marisol Pérez Tello.

Del Castillo sostuvo que su presencia en la lista parlamentaria respondió a una decisión estratégica tomada meses atrás y no a una aspiración personal por el Congreso. Según explicó, desde diciembre expresó su intención de encabezar una campaña municipal en Lima y aceptó liderar la lista congresal únicamente para evitar una fractura interna.

“Yo he manifestado desde el mes de diciembre mi intención de iniciar y liderar una campaña por Lima. Yo nunca tuve interés de postular al Parlamento, pero entendí en ese momento que teníamos que lograr la mayor cohesión y se decide que encabece la lista de diputados”, sostuvo al ser consultado por este medio.

A pesar de su renuncia, el dirigente remarcó que mantiene militancia activa en Primero la Gente y defendió su derecho a postular dentro de la organización. Además, subrayó que cuenta con el respaldo de un sector importante de las listas parlamentarias, lo que revela la existencia de posiciones internas claramente diferenciadas dentro del partido.

“Yo estoy inscrito en PLG, todo militante tiene derecho a postular. Yo lidero un conjunto de personas que van en mi misma línea, más de 70 candidatos en las listas parlamentarias me están expresando todo su apoyo”, explicó.

Del Castillo reconoció que la organización atraviesa tensiones internas, aunque insistió en que estas diferencias forman parte de la dinámica democrática de un partido político. En ese marco, afirmó que respalda la candidatura presidencial de Marisol Pérez Tello, pese a representar una línea distinta dentro de la agrupación.

“En un partido político hay diferentes líneas y yo represento a una de esas líneas. En democracia se respeta que la candidatura de Marisol Pérez Tello y todos apoyaremos esa candidatura”, agregó.

Sin embargo, Del Castillo admitió que el vínculo con Pérez Tello se deterioró luego de que la dirigencia del partido fijara una posición frente a los cuestionamientos públicos que lo involucraron. “Se ha enfriado la relación por esta situación en la cual ellos han sentado una posición, es distante ahora”, refirió.

Cabe resaltar que la renuncia ocurre luego de que se revelaran presuntas irregularidades en el uso de la franja electoral, con publicidad que habría beneficiado a Nativa TV, medio vinculado a Del Castillo. Aunque el dirigente negó que ese episodio motivara su salida de la contienda parlamentaria, la dirigencia de Primero la Gente optó por marcar distancia y reordenar su estrategia electoral en plena campaña.

Escándalo por franja electoral e irregularidades con Nativa TV

La crisis que se ha desarrollado en Primero La Gente es debido a supuestas irregularidades en la franja electoral de las elecciones generales 2026, relacionada con el uso de recursos públicos destinados a la propaganda de campañas políticas.

De acuerdo con la denuncia, esta organización política destinó más de S/460.000 de su franja electoral a Nativa Televisión, medio con vínculos previos con Miguel del Castillo, lo que representaría una parte considerable del presupuesto asignado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pese a no ser un medio de alcance masivo.

En Primero la Gente señalaron que el partido no tomó esa decisión de forma colegiada y pidieron a la ONPE que anule la franja electoral destinada a ese medio. “La decisión expuesta responde a una consideración ético-política que como partido tenemos desde nuestro origen: nuestra misión es la satisfacción del bien común, no el beneficio de nuestros intereses particulares. Nuestra organización política nunca decidió que se asignen los montos que aparecen a favor de ABRA PRODUCCIONES S.A.C”, sostuvo la agrupación en un comunicado enviado a la ONPE.

Durante una entrevista concedida a La Control, Del Castillo rechazó haber dirigido los recursos de la franja electoral en beneficio del canal con el que tuvo vínculos previos. Del mismo modo, sostuvo que su decisión de retirarse de la contienda responde a la posibilidad de postular a la Alcaldía de Lima en los comicios de octubre próximo. El documento fue suscrito y respaldado por las principales figuras de Primero la Gente, entre ellas Marisol Pérez Tello, Raúl Molina y Miguel Ato, además de la representante legal Gabriela Salvador, el abogado Marco Zevallos y el secretario de Comunicaciones, Miguel Villalva.