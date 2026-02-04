HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Pleito en el Congreso por Jerí y la IA toma Vida | #las10deldía

Política

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, se pronunció sobre el escándalo por el presunto direccionamiento de fondos de la franja electoral hacia el canal Nativa. De acuerdo con La Encerrona, el partido habría destinado un total de S/642.000.

Carlos Álvarez rompió su silencio a través de un comunicado en sus redes sociales. Foto: Composición/LR
Carlos Álvarez rompió su silencio a través de un comunicado en sus redes sociales. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, se pronunció tras revelarse el escándalo por el presunto direccionamiento de los recursos de la franja electoral al canal Nativa, de cara a las Elecciones 2026. A través de un video difundido en sus redes sociales, Álvarez se deslindó de cualquier responsabilidad y advirtió que dará un paso al costado de su postulación si no se identifica ni sanciona a los responsables del caso.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Desde aquí emplazo al partido al que pertenezco a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar al o los responsables de esta afrenta al dinero de todos los peruanos. Yo no voy en contra de lo que predico y no soy el encargado de las finanzas del partido, no a la impunidad. Si no caen los culpables, voy a dar un paso al costado", manifestó.

TE RECOMENDAMOS

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

lr.pe

De acuerdo con la información revelada por La Encerrona, en el partido Primero la Gente, el ahora excandidato a diputado, Miguel del Castillo, presuntamente habría direccionado S/464.000 para la publicidad de la organización política en Nativa, canal al que anteriormente estaba vinculado. Sin embargo, del Castillo negó los hechos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En cuanto a País para Todos, se eligió a Nativa para emitir su franja electoral por un total de S/642.000 repartido en distintos programas. Según el portal, algunos medios de comunicación habrían propuesto a ciertos partidos elegirlos para la franja electoral a cambio de una comisión del 15%.

Al respecto, Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) mencionó que "la franja electoral es el mejor ejemplo de corrupción clara y escandalosa" que ha visto en su vida. "Candidatos que le han puesto el 90% de la plata a medios que no ve nadie, ¿creen que eso es por casualidad? Medios que están a punto de desaparecer, gente que le ha puesto precio a sus programas de televisión que no los ve nadie", agregó.

En esa misma línea, el cómico aseguró que en ningún momento fue avisado o notificado de los medios que el partido eligió para colocar la franja electoral. "No me estoy lavando las manos, pero sí hablando con la verdad", afirmó.

"Yo me hago una pregunta: ¿por qué, si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña, plata que no es del partido, sino de todos los peruanos, de todos los peruanos", enfatizó Álvarez e instó a que se derogue dicha ley y se utilice ese dinero para otros sectores del país.

Carlos Álvarez en contra de la franja electoral

En su mismo comunicado, el candidato presidencial alertó que, así el partido se arrepienta de colocar una franja electoral en un medio de comunicación, el dinero no sería devuelto y la ONPE tendría que pasar información de educación electoral para no perder la publicidad.

"Qué tal negociazo. Si un partido se arrepiente de ese aporte, que le quiten el aporte al medio; ya basta de tanta corrupción, de leyes hechas solo para beneficiarse ellos", dijo.

"Insisto: los partidos no deben recibir ni un sol de franja electoral (…) Con esto queda demostrado que todo es la misma pobredumbre de siempre", acotó.

Partidos que destinaron dinero a Nativa

Partidos que más dinero destinaron a Nativa, según La Encerrona. Fuente: Jonathan Castro

Partidos que más dinero destinaron a Nativa, según La Encerrona. Fuente: Jonathan Castro

Notas relacionadas
Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre

Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre

LEER MÁS
Carlos Álvarez: informe del JEE alerta que habría omitido información por sentencia de corrupción

Carlos Álvarez: informe del JEE alerta que habría omitido información por sentencia de corrupción

LEER MÁS
Carlos Álvarez sobre sus vínculos con Montesinos y el régimen de Fujimori: "Nunca he sido contestatario"

Carlos Álvarez sobre sus vínculos con Montesinos y el régimen de Fujimori: "Nunca he sido contestatario"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

LEER MÁS
PJ rechaza definitivamente pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

PJ rechaza definitivamente pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

LEER MÁS
Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025