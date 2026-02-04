Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, se pronunció tras revelarse el escándalo por el presunto direccionamiento de los recursos de la franja electoral al canal Nativa, de cara a las Elecciones 2026. A través de un video difundido en sus redes sociales, Álvarez se deslindó de cualquier responsabilidad y advirtió que dará un paso al costado de su postulación si no se identifica ni sanciona a los responsables del caso.

"Desde aquí emplazo al partido al que pertenezco a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar al o los responsables de esta afrenta al dinero de todos los peruanos. Yo no voy en contra de lo que predico y no soy el encargado de las finanzas del partido, no a la impunidad. Si no caen los culpables, voy a dar un paso al costado", manifestó.

TE RECOMENDAMOS CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

De acuerdo con la información revelada por La Encerrona, en el partido Primero la Gente, el ahora excandidato a diputado, Miguel del Castillo, presuntamente habría direccionado S/464.000 para la publicidad de la organización política en Nativa, canal al que anteriormente estaba vinculado. Sin embargo, del Castillo negó los hechos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En cuanto a País para Todos, se eligió a Nativa para emitir su franja electoral por un total de S/642.000 repartido en distintos programas. Según el portal, algunos medios de comunicación habrían propuesto a ciertos partidos elegirlos para la franja electoral a cambio de una comisión del 15%.

Al respecto, Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) mencionó que "la franja electoral es el mejor ejemplo de corrupción clara y escandalosa" que ha visto en su vida. "Candidatos que le han puesto el 90% de la plata a medios que no ve nadie, ¿creen que eso es por casualidad? Medios que están a punto de desaparecer, gente que le ha puesto precio a sus programas de televisión que no los ve nadie", agregó.

En esa misma línea, el cómico aseguró que en ningún momento fue avisado o notificado de los medios que el partido eligió para colocar la franja electoral. "No me estoy lavando las manos, pero sí hablando con la verdad", afirmó.

"Yo me hago una pregunta: ¿por qué, si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña, plata que no es del partido, sino de todos los peruanos, de todos los peruanos", enfatizó Álvarez e instó a que se derogue dicha ley y se utilice ese dinero para otros sectores del país.

Carlos Álvarez en contra de la franja electoral

En su mismo comunicado, el candidato presidencial alertó que, así el partido se arrepienta de colocar una franja electoral en un medio de comunicación, el dinero no sería devuelto y la ONPE tendría que pasar información de educación electoral para no perder la publicidad.

"Qué tal negociazo. Si un partido se arrepiente de ese aporte, que le quiten el aporte al medio; ya basta de tanta corrupción, de leyes hechas solo para beneficiarse ellos", dijo.

"Insisto: los partidos no deben recibir ni un sol de franja electoral (…) Con esto queda demostrado que todo es la misma pobredumbre de siempre", acotó.

Partidos que destinaron dinero a Nativa