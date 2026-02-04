HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Política

Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE su renuncia

El último martes 3 de enero, el fundador del partido presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3 su renuncia irrevocable por motivos personales.

Crisis en Primero la Gente. Renuncia el candidato por Lima Metropolitana, Miguel del Castillo. Foto: Composición/LR
Crisis en Primero la Gente. Renuncia el candidato por Lima Metropolitana, Miguel del Castillo. Foto: Composición/LR

Crisis en Primero la Gente. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 aceptó la renuncia irrevocable que presentó el fundador del partido, Miguel del Castillo, quien sustentó su dimisión indicando que es por "motivos personales". De esta manera, Del Castillo no será candidato a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana con el número 1.

Noticia en desarrollo...

