Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE su renuncia
El último martes 3 de enero, el fundador del partido presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3 su renuncia irrevocable por motivos personales.
- Fiscalía de la Nación amplía investigación contra José Jerí: incorpora contratación de jóvenes en el caso de empresarios chinos
- PJ rechaza definitivamente pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
Crisis en Primero la Gente. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 aceptó la renuncia irrevocable que presentó el fundador del partido, Miguel del Castillo, quien sustentó su dimisión indicando que es por "motivos personales". De esta manera, Del Castillo no será candidato a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana con el número 1.
Noticia en desarrollo...
TE RECOMENDAMOS
CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno