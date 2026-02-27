HOYSuscripcion LR Focus

Política

Procuraduría confirma condena y deuda de Absalón Vásquez por corrupción

Por escrito. Los delitos del candidato de Renovación Popular son peculado y asociación ilícita en complicidad con Vladimiro Montesinos. Del total del pago de S/1.070.000, solamente ha abonado S/21.050. Nada más que el 1.97% del total.

en carrera. Rafael López Aliaga respalda la falsa versión de Absalón Vásquez Villanueva de ser una supuesta víctima de una “persecución política”. La verdad es otra. Foto: FB RLA
en carrera. Rafael López Aliaga respalda la falsa versión de Absalón Vásquez Villanueva de ser una supuesta víctima de una "persecución política". La verdad es otra. Foto: FB RLA

Ante la sistemática negativa del candidato Absalón Vásquez Villanueva de admitir la existencia de una sentencia por corrupción, y la obligación del pago de una reparación civil, La República solicitó un pronunciamiento a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.

Desde que este periódico reveló que Absalón Vásquez fue sentenciado por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir, y se le ordenó abonar al Estado la suma de S/1.070.000, el candidato al Senado por el partido Renovación Popular desmintió reiteradamente la información. Incluso llegó a decir que se trataba de una “campaña de desprestigio” y de una “persecución política”.

¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El aspirante presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presenta a Absalón Vásquez como una “figura legendaria” de la política nacional, pero lo cierto es que este fue una pieza clave del régimen en la sombra del presidente Alberto Fujimori, que estaba bajo el control de Vladimiro Montesinos.

Precisamente, la sentencia que recibió Vásquez fue a raíz de su participación en la campaña fujimorista por la alcaldía de Lima de Juan Carlos Hurtado Miller, financiada con fondos clandestinos del Servicio de Inteligencia Nacional SIN), que administraba Montesinos.

larepublica.pe

PUEDES VER: Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

lr.pe

Ante la solicitud de información por el mecanismo de transparencia, el procurador Mario Luna Ramos, de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante comunicación escrita comunicó a La República que el 21° Juzgado Penal Liquidador sentenció a Absalón Vásquez Villanueva por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir.

El procurador Mario Luna se remitió al Expediente N°1001-2001 para señalar que dicho mandato “(se encuentra) en proceso de ejecución de sentencia contra Absalón Vásquez Villanueva y otros (implicados), emitido por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima (y) actualmente se tramita ante el 33°Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado (antes 21°Juzgado Penal Liquidador Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (sentencia del 17 de febrero de 2007)”.

El mismo procurador anticorrupción Mario Luna también confirmó que la sentencia mencionada incluye la obligación del candidato Absalón Vásquez Villanueva, para que pague al Estado una reparación civil de S/1.070.000, monto de la que ha abonado hasta el momento una cifra irrisoria, en una muestra de desprecio ante las decisiones judiciales.

En un primer momento, La República, sobre la base de los datos del Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERESI) del Ministerio de Justicia, informó que Absalón Vásquez figuraba haber pagado S/32.850 de la suma de S/1.070,000 como reparación civil. Esto es, nada más que el 3.07 % del total.

Sin embargo, según la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el monto es mucho menor.

Conforme a la comunicación escrita remitida a La República por la mencionada Procuraduría, Absalón Vásquez solamente ha abonado S/21.050. Es decir, el 1.97 % de la deuda.

larepublica.pe

PUEDES VER: Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

lr.pe

La Procuraduría además precisó que el pago se efectúa “de forma solidaria con los responsables del hecho punible derivado del acto de disposición realizado por (Vladimiro) Montesinos Torres a favor de (Juan Carlos) Hurtado Miller, como así ha quedado establecido en la sentencia”.

Lo que implica un desmentido total a la versión de Absalón Vásquez, quien alega que nunca fue condenado por corrupción y que no debe ningún dinero.

“Esto es una persecución política, lamentablemente el Poder Judicial y el Ministerio Público están politizados e ideologizados.No me encontraron nada en mis investigaciones”, afirmó Vásquez el 19 de enero.

“Puedo haber cometido errores como humano, pero me han hecho todas las investigaciones y no hay nada”, indicó el dos de febrero.

“¿Cómo van echarme la culpa de un dinero que no he recibido? Otros recibieron y lo exculparon porque tenía vara. ¿Y el que no recibió dinero va a pagar una reparación civil solidaria?”, fue otra de sus versiones. Debe pagar. La ley es igual para todos.

