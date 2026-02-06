Rafael López Aliaga no lidera "encuesta" con 47%: es una plataforma de apuestas

LO FALSO:

Circula en redes sociales la afirmación de que Rafael López Aliaga lidera encuesta de Polumarket con 47% de intención de voto de cara a las elecciones generales de 2026.

LO VERDADERO:

Polymarket no es una encuestadora, sino una plataforma descentralizada de apuestas donde usuarios apuestan con criptomonedas al resultado de eventos reales, como elecciones.

La supuesta “encuesta” es, en realidad, una apuesta activa titulada Perú Presidential Election Winner. El porcentaje asignado a cada candidato representa la proporción de usuarios que han apostado por su victoria.

Polymarket no está registrada en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE, por lo que no puede difundir encuestas electorales conforme a la Ley N.° 27369.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026 y la postulación de Rafael López Aliaga a la presidencia del Perú por el partido Renovación Popular, comenzó a circular la versión de que el candidato lideraba una supuesta encuesta con 47% atribuida a una empresa denominada Polymarket. Sin embargo, no se trata de una encuesta electoral, sino de una plataforma de apuestas donde ese porcentaje representa la cantidad de usuarios que han apostado a favor de su candidatura.

La publicación fue difundida en X y Facebook. En esta última red social, superó las 3.600 reacciones, 3.300 comentarios y fue compartida más de 206 veces.

Polymarket: apuestas en eventos políticos reales

Según KuCoin Learn, la plataforma educativa gratuita del exchange global KuCoin —donde millones de personas compran, venden e intercambian cientos de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o USDT—, Polymarket es una plataforma descentralizada de mercados de predicción en la que los usuarios apuestan con criptomonedas al resultado de eventos reales, como elecciones o competencias deportivas. Es importante precisar que no se trata de una encuesta oficial para Perú, sino de predicciones realizadas por apostadores en línea.

En la plataforma Polymarket se encuentra activa la apuesta titulada Perú Presidential Election Winner (Ganador de la elección presidencial en Perú, en español). A diferencia de lo que afirman las publicaciones que motivaron esta verificación, la cuota a favor de Rafael López Aliaga no se mantiene en 47%, ya que Polymarket no es una encuesta, sino un mercado de apuestas que permanecerá abierto hasta el día de las elecciones presidenciales de 2026 en Perú. Por ello, las cuotas fluctúan en función de las apuestas realizadas por los usuarios. El 6 de febrero de 2026, la cuota del candidato de Renovación Popular se ubicaba en 45%, seguida por la de Alfonso López Chau, con 24%.

Composición LR: Fotocapturas de Polymarket - Predicción de ganador de laselecciones presidenciales 2026 de Perú.

Ahora, es importante precisar que de acuerdo al artículo 18 de la Ley N°27369, "toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). [...] Sólo podrán publicarse encuestas cuando la persona o institución estén debidamente inscritas". Todas las encuestas inscritas en el JNE se encuentran en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), padrón en el que no figura Polymarket.

Conclusión:

En síntesis, la imagen viral que posiciona a Rafael López Aliaga con un 47% en intención de voto en una "encuesta" para las Elecciones Generales de 2026 corresponde a un contenido falso. Verificador de La República comprobó que dicho porcentaje proviene de la plataforma de apuestas Polymarket, la cual no está registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones ni cumple los requisitos establecidos en la Ley N.° 27369 para difundir encuestas oficiales. El 47% corresponde únicamente a la proporción de usuarios que han apostado por su victoria y no refleja un estudio técnico de opinión electoral. Por tanto, no se trata de una encuesta, sino de un mercado de predicción, y su difusión como resultado electoral constituye información manipulada.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.