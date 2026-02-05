Crisis en País para Todos: Carlos Álvarez y otros candidatos renunciarían, pero presidente del partido les responde

La controversia se originó por cuestionamientos al uso de los recursos asignados a la franja electoral. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR

La crisis estalló en País para todos luego de que Carlos Álvarez advirtiera que podría presentar su renuncia si no se identifica y sanciona a los responsables del presunto direccionamiento de recursos de la franja electoral en el marco de las elecciones generales 2026. Otros 31 candidatos al Congreso y al Senado respaldaron esa postura. Sin embargo, el presidente del partido, Vladimir Meza, negó que exista delito alguno y rechazó la posibilidad de expulsiones.

El conflicto surgió tras la revelación de que el partido destinó S/642.000 de la franja electoral al canal Nativa TV. La información generó cuestionamientos internos y externos. El tema abrió un debate sobre el uso de fondos públicos en campaña.

Álvarez sostuvo que no tuvo participación en la decisión administrativa sobre la distribución de la franja. En un video difundido en sus redes sociales, emplazó a la dirigencia a aclarar los hechos. Afirmó que no avalará actos que contradigan su discurso contra la corrupción.

La controversia ocurre en plena carrera hacia las elecciones 2026. El caso golpea a una organización que busca posicionarse como alternativa frente a los partidos tradicionales. La disputa ahora expone diferencias públicas entre el candidato presidencial y la dirigencia.

Vladimir Meza responde a Carlos Álvarez: "No hay motivo para una renuncia"

En entrevista con RPP, Vladimir Meza respondió a las críticas internas y negó que exista algún acto ilícito en la distribución de la franja electoral de País para todos. Durante la conversación, se le consultó por la advertencia de renuncia de varios postulantes.

“Dentro del partido las cosas están totalmente claras y transparentes. No hay motivo para una renuncia”, afirmó el dirigente. Según indicó, la organización ya brindó explicaciones detalladas sobre el procedimiento administrativo.

Cuando se le consultó por la exigencia de identificar responsables, Meza respondió: “Cuando me dicen: ‘Tienes que buscar un responsable de un delito’, pero no hay delito, pues, ¿a quién lo vamos a flagelar?”. Con esa frase dejó claro que, a su juicio, no existe infracción alguna que amerite sanciones internas.

País para Todos señala que Carlos Álvarez no participó en la asignación de la franja electoral

Tras el escándalo de la franja electoral y la posible renuncia de Carlos Álvarez, País para todos difundió un comunicado oficial. En el documento, la agrupación aseguró que el candidato a la presidencia no participó en la asignación de la franja electoral. El partido precisó que el proceso fue administrativo y estuvo bajo responsabilidad del personero legal, quien cuenta con los accesos al sistema electoral. Según el pronunciamiento, la evaluación interna concluyó que no existió corrupción ni direccionamiento.

Además, la organización afirmó que no mantiene vínculos con grupos económicos ni operadores mediáticos. Señaló que podría desistir del uso de la franja en el medio cuestionado si eso contribuye a cerrar la controversia. Esa decisión, indicó, se formalizaría ante la ONPE.

El comunicado también rechazó versiones sobre el pago de comisiones. “Si alguien sostiene lo contrario, lo emplazamos públicamente a señalar con nombre y apellido”, indicó el texto. La dirigencia denunció una campaña de desinformación y defendió la legalidad de sus actos.

Carlos Álvarez advierte renunciar a la candidatura y demás postulantes lo apoyan

En su pronunciamiento público, Carlos Álvarez fue enfático. “No voy en contra de lo que predico”, señaló. Aseguró que no es responsable de las finanzas del partido y exigió que se identifique a los responsables del presunto direccionamiento.

“Si no caen los culpables, voy a dar un paso al costado”, afirmó. También cuestionó el sistema de financiamiento estatal. Consideró que la franja electoral se convirtió en un “negociazo” y pidió que se revise esa política pública.

Álvarez sostuvo que no fue informado sobre los medios seleccionados para la pauta. Indicó que su posición no busca evadir responsabilidades, sino marcar distancia frente a cualquier irregularidad.

El malestar no quedó solo en el candidato presidencial. Un grupo de 31 aspirantes al Congreso y al Senado difundió un comunicado de respaldo. Calificaron como “inaceptable” que recursos públicos financien decisiones que consideran poco transparentes.

En ese pronunciamiento, advirtieron que renunciarán a sus postulaciones si no se ofrecen explicaciones claras y no se aplican sanciones internas. “Preferimos perder las candidaturas antes que perder la dignidad. Con la corrupción no transamos”, señalaron. La tensión interna ahora pone a prueba la cohesión del partido en la recta previa a las elecciones generales 2026.