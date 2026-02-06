HOYSuscripcion LR Focus

Desaprobación a José Jerí sube a 70,4% en solo dos meses, según Imasen

El rechazo a la gestión presidencial se incrementó de forma sostenida entre noviembre de 2025 y enero de 2026, mientras la aprobación cayó más de 20 puntos porcentuales, de acuerdo con el último informe elaborado por Imasen.

La desaprobación a la gestión del presidente José Jerí alcanzó el 70,4% en el mes de enero, de acuerdo con el último informe de Imasen. La cifra representa un incremento de 23,2 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2025, cuando el rechazo se ubicaba en 47,2%.

En el mismo periodo, la aprobación presidencial registró una fuerte caída. En noviembre de 2025, el respaldo ciudadano llegaba al 45,5%, mientras que en enero de 2026 descendió hasta 24,1%. El porcentaje de personas que no respondió pasó de 7,3% a 5,5%.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Funcionarias vinculadas a Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

Desaprobación crece en Lima, el norte y el centro del país

El informe muestra que el rechazo al presidente José Jerí se incrementó en todas las zonas evaluadas. En Lima y Callao, la desaprobación pasó de 44,6% en noviembre a 64,2% en enero, mientras que la aprobación cayó de 49,3% a 31,5%.

En la zona norte, la desaprobación subió de 47,6% a 77,1%, uno de los niveles más altos registrados en el estudio. En esa misma región, la aprobación se redujo de 45,9% a 19,1%.

El sur del país también evidenció un deterioro significativo. La desaprobación aumentó de 50,4% en noviembre a 72,5% en enero, mientras que la aprobación bajó de 41,6% a 18,6%.

PUEDES VER: Compra de aviones de guerra será “en función al liderazgo de EEUU”

Centro y oriente registran altos niveles de rechazo

En la zona centro, el rechazo a la gestión presidencial pasó de 42,1% a 67,6% entre noviembre de 2025 y enero de 2026. La aprobación, en tanto, cayó de 44,5% a 30,6%.

En el oriente, la desaprobación subió de 53,8% a 71,8%, mientras que la aprobación descendió de 38,9% a 17,1%. El porcentaje de no respuesta en esta región alcanzó el 11,1% en enero.

Cabe señalar que este informe de Imasen se elaboró sobre una muestra total de 1300 entrevistas a nivel nacional en enero de 2026.

PUEDES VER: 6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Mayoría duda que José Jerí llegue al 28 de julio

La percepción sobre la continuidad del presidente interino José Jerí también se deterioró en los últimos meses. A nivel nacional, el porcentaje de ciudadanos que cree que sí llegará al 28 de julio cayó de 70,1% en noviembre de 2025 a 53,3% en enero de este año, mientras que quienes consideran que no lo logrará aumentaron de 24% a 46,7%.

El escepticismo creció con fuerza en varias regiones. En Lima y Callao, la confianza en que Jerí complete el periodo bajó de 71,2% a 59,4%, en tanto la opinión negativa subió de 22,8% a 40,6%. En el norte, el porcentaje que cree que no llegará a julio pasó de 22% a 53,2%, y superó por primera vez a quienes sí confían en su permanencia, que cayeron a 46,8%.

En el sur, la percepción adversa también se incrementó. El 50,9% considera que Jerí no concluirá su mandato interino, frente a un 49,1% que aún cree que sí lo hará. En la zona centro, el 40,9% duda de su continuidad, mientras el 59,1% considera que sí llegará a julio. En el oriente, aunque la mayoría mantiene una opinión favorable, esta se redujo de 78,5% a 53,8%, mientras el rechazo subió de 14% a 46,2%.

