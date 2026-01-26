HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori señala que Fuerza Popular solo votaría a favor de la censura contra Jerí si hay “flagrancia”

La candidata presidencial Keiko Fujimori reafirma que Fuerza Popular no apoyará la censura o vacancia del presidente interino José Jerí Oré, a menos que haya pruebas de un delito flagrante.

Keiko Fujimori dice que su bancada votaría a favor de la censura solo si hay ''flagrancia''. Foto: composición LR
Keiko Fujimori dice que su bancada votaría a favor de la censura solo si hay ''flagrancia''. Foto: composición LR

La candidata presidencial Keiko Fujimori reafirmó la decisión de Fuerza Popular de no respaldar la censura ni la vacancia del presidente interino José Jerí Oré, a menos que se compruebe un “hecho delictivo de flagrancia”. Esto pese a los cuestionamientos frente a posibles irregularidades por las reuniones clandestinas del mandatario con empresarios chinos.

En una declaración tras presentar a los candidatos al Senado de su agrupación para las elecciones generales 2026, Fujimori señaló que "si es que vemos algo así, sin duda nuestra postura cambiará. Su corta edad no le ha jugado a su favor, lo que es lamentable porque hay jóvenes que tienen gran capacidad" afirmó, a la vez que instó a esperar “mayor seriedad” en las explicaciones del presidente.

JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cabe recalcar que Jerí enfrenta acusaciones de falta de transparencia y una caída significativa de su aprobación pública según una encuesta de IEP que lo ubica con un 33% de aprobación por parte de los peruanos.

¿Qué pasó con José Jerí y por qué hay moción de vacancia?

El presidente José Jerí enfrenta un pedido formal de vacancia presidencial presentado este 26 de enero en el Congreso presentada por el parlamentario Segundo Montalvo (Perú Libre) , y apoyado por congresistas de la Bancada Socialista, Juntos por el Perú, Bloque Democrático y congresistas no agrupados, con 27 firmas recogidas para promover el proceso constitucional.

La moción se sustenta principalmente en las reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, encuentros que no fueron consignados en la agenda oficial ni reportados al Parlamento y que han generado las sospechas sobre la falta de transparencia, conflictos de interés y posible tráfico de influencias.

Además, la medida también incluye cuestionamientos por un intento de privatización de PetroPerú mediante un decreto de urgencia que habría favorecido intereses específicos, según lo que menciona Montalvo en su oficio.

Aunque la moción ya fue ingresada, su debate y votación en pleno podrían aplazarse hasta febrero, luego de la semana de representación y el receso parlamentario, que limita las sesiones ordinarias del Pleno.

