HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Política

Fuerza Popular blinda a José Jerí y no apoyará su salida: "No vamos a sumarnos al coro desestabilizador"

A pesar de que Fuerza Popular resalta que las explicaciones de José Jerí generan dudas sobre sus reuniones con un empresario chino, el partido señaló que no respaldará el pedido de las demás bancadas que plantean censurar al presidente. Además, mencionaron que debe ser el Congreso y la Fiscalía los encargados de investigar los hechos.

Fuerza Popular sale en apoyo de José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos. Foto: Composición/LR
Fuerza Popular sale en apoyo de José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos. Foto: Composición/LR

Fuerza Popular, el partido político de la lideresa Keiko Fujimori, no apoyará la salida del presidente José Jerí a pesar de los cuestionamientos por las reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. A través de un comunicado, la agrupación partidaria señaló que, si bien generan dudas las explicaciones de Jerí, se debe investigar en el Congreso y en el Ministerio Público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa misma línea, justificaron su decisión recordando la grave crisis de inseguridad ciudadana y la pobreza en diversas zonas del Perú. "Se necesita orden, no más caos", expresaron. De esta manera, se da a entender que la bancada fujimorista no apoyaría las seis mociones de censura que se han presentado contra el jefe de Estado.

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Martín Vizcarra asegura que perdió un riñón tras operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

lr.pe

"Los ciudadanos nos piden a los políticos que dejemos las peleas inútiles y pongamos foco en lo importante: ordenar el país", expresó Fuerza Popular.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Por otro lado, el partido naranja calificó a los otros sectores que buscan la salida de Jerí como "caviares, comunistas y pseudo moralistas de derecha". Esto lo dijo a pesar de que líneas anteriores justificaba su decisión en que la ciudadanía pide que los políticos deben dejar de pelear inútilmente.

"Sin embargo, dejamos constancia de que, si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente Jerí, con la misma responsabilidad y sin cálculos, haremos lo que corresponda en ese momento. El Perú nos pide madurez política, no cálculo electoral", sostuvieron.

En paralelo, diversas bancadas como Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bloque Democrático, Honor y Democracia, Acción Popular, Podemos Perú, Bancada Socialista y congresistas no agrupados han firmado las 6 mociones de censura partidarias. Incluso, Alianza para el Progreso (APP) pidió la renuncia inmediata de Jerí.

PUEDES VER: Promueven convocatoria de sesión extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

lr.pe
Comunicado de Fuerza Popular blindando a José Jerí. Foto: Composición/LR

Comunicado de Fuerza Popular blindando a José Jerí. Foto: Composición/LR

Notas relacionadas
José Jerí y sus reuniones clandestinas: mayoría de gremios empresariales guarda silencio ante el caso 'Chifagate'

José Jerí y sus reuniones clandestinas: mayoría de gremios empresariales guarda silencio ante el caso 'Chifagate'

LEER MÁS
Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

LEER MÁS
Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

LEER MÁS
José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

LEER MÁS
Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Mercado Play, servicio de streaming de Mercado Libre, revela su top de películas del 2025

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025