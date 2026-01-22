Fuerza Popular blinda a José Jerí y no apoyará su salida: "No vamos a sumarnos al coro desestabilizador"

Fuerza Popular sale en apoyo de José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos. Foto: Composición/LR

Fuerza Popular sale en apoyo de José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos. Foto: Composición/LR

Fuerza Popular, el partido político de la lideresa Keiko Fujimori, no apoyará la salida del presidente José Jerí a pesar de los cuestionamientos por las reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. A través de un comunicado, la agrupación partidaria señaló que, si bien generan dudas las explicaciones de Jerí, se debe investigar en el Congreso y en el Ministerio Público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En esa misma línea, justificaron su decisión recordando la grave crisis de inseguridad ciudadana y la pobreza en diversas zonas del Perú. "Se necesita orden, no más caos", expresaron. De esta manera, se da a entender que la bancada fujimorista no apoyaría las seis mociones de censura que se han presentado contra el jefe de Estado.

TE RECOMENDAMOS JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Los ciudadanos nos piden a los políticos que dejemos las peleas inútiles y pongamos foco en lo importante: ordenar el país", expresó Fuerza Popular.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por otro lado, el partido naranja calificó a los otros sectores que buscan la salida de Jerí como "caviares, comunistas y pseudo moralistas de derecha". Esto lo dijo a pesar de que líneas anteriores justificaba su decisión en que la ciudadanía pide que los políticos deben dejar de pelear inútilmente.

"Sin embargo, dejamos constancia de que, si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente Jerí, con la misma responsabilidad y sin cálculos, haremos lo que corresponda en ese momento. El Perú nos pide madurez política, no cálculo electoral", sostuvieron.

En paralelo, diversas bancadas como Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bloque Democrático, Honor y Democracia, Acción Popular, Podemos Perú, Bancada Socialista y congresistas no agrupados han firmado las 6 mociones de censura partidarias. Incluso, Alianza para el Progreso (APP) pidió la renuncia inmediata de Jerí.

PUEDES VER: Promueven convocatoria de sesión extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí