Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

La empresa Hidroeléctrica América de Zhihua Yang presentó una solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para modificar la fecha de inicio de operaciones. Debió empezar el 1 de mayo de 2026, pero ahora quiere postergar hasta el 15 de junio de 2029 corregir texto

José Jerí será citado esta semana por reunión con empresario chino Yang. Foto: composición LR.
José Jerí será citado esta semana por reunión con empresario chino Yang. Foto: composición LR.

Cuando el presidente José Jerí se presentó ante la Comisión de Fiscalización rechazó que, durante su gestión, el empresario Zhihua Yang se beneficie con algún contrato con el Estado; sin embargo, documentos oficiales ingresados al Ministerio de Energía y Minas contradicen la versión del presidente interino.

Una investigación del programa Punto Final reveló que, el 23 de diciembre de 2025, la empresa Hidroeléctrica América de Zhihua Yang presentó una solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para modificar la fecha de inicio de operaciones, dado que, debía empezar el 1 de mayo de 2026, pero ahora quiere postergar hasta el 15 de junio de 2029.

Dicho trámite ingresó apenas tres días antes de que José Jerí se reuniera con el empresario Zhihua Yang en el chifa que se ubica en el distrito de San Borjar.

De aprobarse este pedido, la empresa evitaría perder la concesión y una carta de garantía equivalente al 1% de la inversión, unos 244 mil dólares. De esta manera, la decisión está hoy en manos del Poder Ejecutivo, encabezado por el propio José Jerí.

La unidad de investigación de La República reveló que, el 26 de febrero de 2023, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas adjudicó a la empresa Hidroeléctrica América la concesión de Pachachaca 2, comprometiéndose con una inversión de US$24,4 millones para poner en funcionamiento la generadora de energía.

Según el contrato, las obras debían comenzar el primero de mayo de 2023 y culminar el primero de mayo de 2026. Pero desde el principio se reportaron dificultades. Virtualmente no se ha avanzado nada, según el último informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Según informó Osinergmin al Ministerio de Energía y Minas en octubre de 2025, el proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2 continúa paralizado y no cumpliría con la puesta en operación comercial. Esta situación pone en riesgo la garantía de fiel cumplimiento de US$244,200 presentada por el empresario Yang, debido a que es imposible que se cumpla el plazo de ejecución sin una ampliación.

La pérdida de esta garantía afectaría tanto su inversión como su reputación ante su comunidad y el ICBC Perú Bank, que respalda la carta fianza.

Durante la pandemia, Yang convocó a inversionistas de su comunidad para financiar la hidroeléctrica con la expectativa de recuperarse económicamente, pero tras tres años de concesión no se han obtenido beneficios. Fuentes de la unidad de investigación de LR señalan que Yang buscaría apoyo político para reactivar el proyecto y evitar pérdidas. Hidroeléctrica América, concesionaria del proyecto, tiene como accionistas a Yang, Quande Yang y Hongpin Li. La República intentó obtener declaraciones de Yang, pero no estuvo disponible para la prensa

