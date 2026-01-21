HOYSuscripcion LR Focus

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 21 DE ENERO | LR+ Noticias

Política

ONPE gastará S/29 millones para la franja electoral de Perú Libre, Fuerza Popular y otros 6 partidos del Congreso

Renovación Popular, APP, Podemos, Juntos por el Perú, Somos Perú y Avanza País ya tienen asegurada su propaganda electoral en radio, TV y redes sociales. Otros S/51 millones se destinará para los 30 partidos políticos restantes que se presentan a las elecciones del 2026.

Se pagará la propaganda electoral con dinero del Estado.
Se pagará la propaganda electoral con dinero del Estado.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destinará más de 29 millones de soles para contratar y pagar la franja electoral de los ocho partidos políticos que tienen presencia en el Congreso y que participarán en las elecciones generales del próximo 12 de abril.

En cumplimiento con la Ley de Organizaciones Políticas, se verán beneficiados Perú Libre, con S/7 millones 728 mil; Fuerza Popular, con S/5 millones 423 mil; Alianza para el Progreso, con S/3 millones 827 mil, y Renovación Popular, con S/3 millones 472 mil. A la lista se suman Avanza País, con S/2 millones 408; Juntos por el Perú, con S/2 millones 53 mil; Podemos Perú, con S/2 millones 53 mil, y Somos Perú, con S/2 millones 53 mil.

PUEDES VER: Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

De esta manera, estas ocho agrupaciones políticas, con bancadas en el Parlamento, ya tienen asegurados espacios propagandísticos en diversos horarios y medios de comunicación, tales como radio, TV y redes sociales. Pero no serán los únicos en que recibirán publicidad electoral pagada por el Estado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Estos 29 millones de soles forman parte de los 80 millones que destinará, en total, la ONPE para los 38 partidos políticos habilitados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Eso quiere decir que se gastará casi 51 millones de soles para las 30 agrupaciones políticas restantes, con el objetivo de que difundan sus planes de gobierno y propaganda electoral, de acuerdo con sus objetivos y considerando la adjudicación económica asignada.

En este último grupo de 30 organizaciones políticas sin presencia en el Congreso se encuentran Libertad Popular, Perú Primero, Partido Morado, Primero la Gente, el Apra, el Frepap, Ahora Nación, Venceremos, Fuerza Libertad, Unidad Nacional, entre otros. Cada una de ellas recibirá S/1.699.247 para contratar su propaganda electoral.

Plan de medios de la franja

Todos estos detalles han sido oficializados por la ONPE, la cual acaba de aprobar el plan de medios correspondiente a la franja electoral de las elecciones generales del próximo 12 de abril, según establece la Resolución Jefatural n° 000011-2026-JN/ONPE, publicada este miércoles en El Peruano.

Para establecer el plan de medios de la franja electoral, la ONPE precisó que, entre el 2 y el 16 de enero últimos, se habilitó el portal Claridad para que, según su preferencia y monto económico asignado, cada organización política elija los espacios y los tiempos disponibles con el objetivo de contratar publicidad en medios de comunicación y plataformas digitales.

Es importante señalar que el espacio contratado por el Estado para los comicios generales se emitirá desde el miércoles 11 de febrero hasta el jueves 9 de abril a través de los medios contratados, ya sea por radio TV o redes sociales.

La ONPE precisó también que los audios, spots de video o reels que se difundirán, deben tener una duración máxima de 30 segundos y contar con un intérprete en lengua de señas. “Los mensajes podrán realizarse en cualquiera de los idiomas oficiales previstos en la Constitución y, en caso de videos con idioma diferente al español, deberán estar acompañados de su respectiva traducción”, indicó.

