Elecciones 2026: 36 planchas presidenciales fueron inscritas tras superar el proceso de tachas

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 12 de abril de este año. Foto: Composición/LR

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 12 de abril de este año. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inscritas las 36 fórmulas presidenciales de los partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales del domingo 12 de abril del 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Los registros se dieron luego de haber superado el periodo de tachas como parte del proceso de formalización de inscripción para los comicios electorales.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Tanto Perú Primero como Renovación Popular, Avanza País y Primero la Gente demoraron en este proceso debido a las tachas presentadas, así como las apelaciones que tuvieron que llegar a las instancias del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ser resueltas.

En el partido de Rafael López Aliaga se reclamó que no se habría seguido la forma de elección interna como se establecía en los estatutos de la organización. Sin embargo, el órgano electoral afirmó que se hizo conforme a ley.

En cuanto a Mario Vizcarra, se buscó dejarlo fuera de carrera electoral por la sentencia por peculado en su pasado, a pesar de que fue rehabilitado. No obstante, el JNE concluyó que no se puede prohibir la participación política de una persona que ya cumplió con su condena.

En Avanza País, se cuestionaron los ingresos de la hoja de vida que consignó el candidato presidencial José Williams. El partido subsanó el error y se desestimó la tacha.

En cuanto a Primero la Gente, el JNE declaró que se le otorgue un plazo de 12 horas para su inscripción luego de que el partido apeló la decisión del JEE de dejarlos fuera de carrera. Según indicaron, el sistema del ente electoral presentó fallas al momento de la inscripción.

PUEDES VER: Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

País para Todos: Carlos Álvarez correría riesgo de ser excluido

Un informe del JEE de Lima Centro 1 concluyó que Carlos Álvarez habría omitido información en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) por una supuesta sentencia de peculado en su contra.

El ente electoral realizó este informe luego de que 2 ciudadanos presentaron solicitudes de exclusión del postulante.

En ese sentido, mediante el informe n.° 000001-2026-ABC-JEELIMACENTRO1-EG-2026/JNE, la entidad electoral indicó que requirió a todas las Cortes Superiores de Justicia información con el propósito de verificar y confirmar las denuncias presentadas por los ciudadanos.

En ese contexto, a través de un oficio del 5 de enero, el sistema judicial informó de una sentencia contra Álvarez que se encontraría en proceso de ejecución. "Por lo tanto, habría una omisión de información y/o falso prevista en el numeral 5 del artículo 23 de la LOP", dice el JEE.

Por ese motivo, se le otorgó un día de plazo al partido para presentar sus descargos, que deberán estar acompañados de medios probatorios.

El martes 13 de enero, Álvarez compartió un video en redes sociales donde afirmó que, en el pasado, estuvo involucrado en un proceso judicial, pero que, años después, la Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió.

Elecciones 2026: las 36 planchas presidenciales