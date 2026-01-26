Comisión de Fiscalización cita al ministro del Interior por reunión de José Jerí con empresario chino

José Jerí se reunió con empresario chino en dos ocasiones de manera clandestina. Foto: composición LR

José Jerí se reunió con empresario chino en dos ocasiones de manera clandestina. Foto: composición LR

La Comisión de Fiscalízación del Congreso aprobó por unanimidad invitar a los ministros Vicente Tiburcio y Luis Bravo, representantes de las carteras del Interior y Energía respectivamente, para que brinden declaraciones sobre las reuniones clandestinas que sostuvo el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS