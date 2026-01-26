Comisión de Fiscalización cita al ministro del Interior por reunión de José Jerí con empresario chino
Comisión de Fiscalización aprueba citar a los ministros del Interior y Energía y Minas por relación del presidente con el empresario chino Zhihua Yang.
- José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"
- Tomás Gálvez archiva investigación contra Patricia Benavides y miembros de la JNJ
La Comisión de Fiscalízación del Congreso aprobó por unanimidad invitar a los ministros Vicente Tiburcio y Luis Bravo, representantes de las carteras del Interior y Energía respectivamente, para que brinden declaraciones sobre las reuniones clandestinas que sostuvo el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.
