Mario Vizcarra cuestionó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró improcedente la inscripción de la lista presidencial de Perú Primero y lo dejó fuera de las elecciones generales 2026. A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, aseguró que no dará marcha atrás y confía en que la decisión sea revertida.

"Lo del JEE es realmente inaudito: primero admiten mi lista y luego aceptan la tacha. Una decisión sin pies ni cabeza que ignora la ley. Confiamos plenamente en que el JNE pondrá orden, corregirá este despropósito y hará respetar la Constitución. ¡No me van a doblegar!", escribió.

El JEE resolvió excluir la fórmula presidencial de Perú Primero tras declarar fundadas las tachas presentadas contra Vizcarra, debido a una sentencia firme por el delito de peculado emitida en 2005. Según el organismo electoral, la Ley Orgánica de Elecciones establece un impedimento expreso para postular a cargos de elección popular a personas condenadas por delitos contra la administración pública, incluso si cuentan con rehabilitación judicial.

En la resolución, el Jurado Electoral Especial sostuvo que la restricción busca garantizar la idoneidad y probidad de quienes aspiran a ejercer la presidencia de la República. Además, precisó que dicha prohibición se mantiene vigente, debido a que el Tribunal Constitucional no ha declarado inconstitucional el artículo correspondiente de la norma electoral. Por este motivo, el JEE declaró improcedente la lista presidencial en su conjunto, lo que dejó fuera de carrera a Perú Primero.

Esta no es la primera vez que la candidatura del hermano de Martín Vizcarra enfrenta observaciones. Días atrás, otro Jurado Electoral Especial ya había declarado inadmisible su postulación al Senado por la misma razón.

Cabe recordar que Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), afirmó en días previos que Mario Vizcarra “tendría impedimentos para postular” debido a la sentencia firme por peculado que pesa en su contra, y señaló que las restricciones para sentenciados por corrupción conservan vigencia incluso si estos han sido rehabilitados, según el criterio de sentencias previas del propio TC.