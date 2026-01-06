HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí anuncia que ampliará el estado de emergencia en Perú el tiempo que sea necesario

Para fundamentar su decisión, precisó que se necesita el tiempo necesario para aplicar medidas concretas contra la inseguridad.

José Jerí anuncia que ampliará el estado de emergencia en Perú el tiempo que sea necesario

El presidente José Jerí no descartó continuar ampliando el estado de emergencia, vigente desde el último 22 de octubre, como medida para disminuir los índices de inseguridad.

“El estado de emergencia es una herramienta que permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. Lo voy a extender el tiempo que sea necesario para que nos permita, progresivamente, recuperar los índices de tranquilidad y seguridad”, anunció durante un recorrido y patrullaje en San Martín de Porres y Carabayllo.

Para fundamentar su decisión, precisó que se necesita el tiempo necesario para aplicar medidas concretas contra la inseguridad.

Anteriormente, como parte de su discurso por el inicio del año judicial, el mandatario adelantó que espera que el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana también sea aplicado por quien asumo el cargo tras las Elecciones 2026 en abril, pues, en sus palabras, se trata de un "asunto de Estado y no de Gobierno".

Estado de emergencia se mantiene desde que José Jerí asumió la presidencia

Si bien las acciones que se incluirán en el referido plan aún no se conocen, el estado de emergencia es una de las medidas que José Jerí tomó desde que asumió la presidencia el último 10 de octubre.

El 22 de octubre entró en vigor por 30 días la primera declaratoria de estado de emergencia. Una vez culminado se extendió por 30 días más y así hasta la fecha.

La extensión del estado de emergencia se da a pesar de que especialistas han exigido al Gobierno medidas más efectivas contra la inseguridad.

El profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Osvaldo Zavala, criticó a Jerí al señalar que los estados de emergencia "no son herramientas eficaces para combatir el crimen". Además, sugirió que presentar un proyecto de ley para derogar las leyes procrimen e implementar políticas públicas serían medidas más concretas.

"Se necesitan políticas públicas claras, reformas o derogatorias de leyes que favorecen al crimen, una policía fortalecida con más presupuesto, tecnología, unidades de investigación y mecanismos estrictos de control. Para ello, no es indispensable que el presidente encabece cada operativo", sostuvo.

