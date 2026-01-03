HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí anuncia facilidades para que venezolanos regresen a su país: "Venezuela inicia una nueva era"

A través de su cuenta personal de X, el presidente Jose Jerí señaló que se reforzará la presencia militar en la frontera para "garantizar la tranquilidad". Esto tras la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela.

Presidente Jerí dará facilidades a venezolanos para regresar a su país. Foto: composición LR
Presidente Jerí dará facilidades a venezolanos para regresar a su país. Foto: composición LR

El presidente interino José Jerí utilizó su cuenta personal de X para sostener que tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el país vecino entrará en una nueva "era en democracia y libertad". Su mensaje lo acompañó anunciando que el Perú ofrecerá facilidades para la repatriación de venezolanos.

"Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratorio", sostuvo el mandatario.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Asimismo, agregó que el gobierno de Perú reforzará la presencia en las frontera para "garantizar la tranquilidad y el respeto de los procedimientos". Esto en referencia a la posible salida que realizarían ciudadanos venezolanos desde las fronteras de nuestro país para volver a Venezuela, situación que en los últimos meses ha generando situaciones de desorden migratorio.

larepublica.pe

