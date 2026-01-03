El presidente interino José Jerí utilizó su cuenta personal de X para sostener que tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el país vecino entrará en una nueva "era en democracia y libertad". Su mensaje lo acompañó anunciando que el Perú ofrecerá facilidades para la repatriación de venezolanos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratorio", sostuvo el mandatario.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Asimismo, agregó que el gobierno de Perú reforzará la presencia en las frontera para "garantizar la tranquilidad y el respeto de los procedimientos". Esto en referencia a la posible salida que realizarían ciudadanos venezolanos desde las fronteras de nuestro país para volver a Venezuela, situación que en los últimos meses ha generando situaciones de desorden migratorio.