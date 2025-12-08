César Acuña justifica préstamo de 20 millones a APP y califica de "mala leche" investigación

Acuña Peralta sostuvo que se siente tranquilo con el apoyo que recibe la organización. Créditos: composición LR.

Acuña Peralta sostuvo que se siente tranquilo con el apoyo que recibe la organización. Créditos: composición LR.

En medio de cuestionamientos sobre los millonarios préstamos a Alianza para el Progreso (APP), César Acuña señaló que han sido destinados a mantener la vigencia de su organización política. Salió al frente para justificar el financiamiento y rechazar cualquier presunta ilegalidad de su proveniencia. Señaló que los recursos provienen de su propio esfuerzo económico acumulado durante décadas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El fundador de APP destacó que no existe nada cuestionable en que un fundador o un grupo de simpatizantes inviertan recursos para sostener a una organización política. “Es una demostración de que hay interés en que el partido se mantenga vigente. Y no es malo que un fundador o un grupo de personas puedan aportar o prestar para que el partido continúe”, expresó.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cuestionó, además, la motivación detrás de los reportajes difundidos en plena coyuntura electoral. “No sé con qué mala intención habrán sacado esa nota. Nosotros tenemos la mejor intención de mantener un partido. El dinero que se ha aportado es producto de mi trabajo de muchos años. Pero justo ahora, en época de campaña, lo tienen que sacar”, señaló visiblemente incómodo.

"Es la 'mala leche', justo en época de campaña tienen que buscar un montón de temas. No es que tengan interés en que el partido devuelva el dinero a César Acuña, es dañar la imagen de una persona que tiene toda la voluntad de trabajar el Perú", agregó.

El líder también remarcó que el respaldo ciudadano es más determinante que cualquier inversión económica. “Puedes invertir un montón de millones, pero si la gente no cree en ti, no hay ninguna ventaja”, afirmó.

Pese a la polémica, sostuvo que se siente tranquilo con el apoyo que recibe la organización. “Al contrario, en buena hora que un grupo de peruanos trate de prestar o aportar para que un partido no desaparezca. En ese sentido, me siento tranquilo", afirmó.

Consultado sobre si los préstamos o aportes podrían otorgarle algún tipo de ventaja en el proceso electoral, rechazó tajantemente esa posibilidad. “No hay ninguna ventaja. El que pone autoridades y saca autoridades es Dios”, concluyó.