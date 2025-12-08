HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

César Acuña justifica préstamo de 20 millones a APP y califica de "mala leche" investigación

César Acuña respondió al informe de ONPE, revelado por el dominical Cuarto Poder, que puso en evidencia la millonario deuda (S/19.7 millones) que el partido APP acumula con su propio fundador, sus hijos, su excuñado y la Universidad César Vallejo (UCV).


Acuña Peralta sostuvo que se siente tranquilo con el apoyo que recibe la organización. Créditos: composición LR.
Acuña Peralta sostuvo que se siente tranquilo con el apoyo que recibe la organización. Créditos: composición LR.

En medio de cuestionamientos sobre los millonarios préstamos a Alianza para el Progreso (APP), César Acuña señaló que han sido destinados a mantener la vigencia de su organización política. Salió al frente para justificar el financiamiento y rechazar cualquier presunta ilegalidad de su proveniencia. Señaló que los recursos provienen de su propio esfuerzo económico acumulado durante décadas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El fundador de APP destacó que no existe nada cuestionable en que un fundador o un grupo de simpatizantes inviertan recursos para sostener a una organización política. “Es una demostración de que hay interés en que el partido se mantenga vigente. Y no es malo que un fundador o un grupo de personas puedan aportar o prestar para que el partido continúe”, expresó.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver: Nuevo juicio contra Martín Vizcarra por colusión: 16 testigos declararán en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

lr.pe

Cuestionó, además, la motivación detrás de los reportajes difundidos en plena coyuntura electoral. “No sé con qué mala intención habrán sacado esa nota. Nosotros tenemos la mejor intención de mantener un partido. El dinero que se ha aportado es producto de mi trabajo de muchos años. Pero justo ahora, en época de campaña, lo tienen que sacar”, señaló visiblemente incómodo.

"Es la 'mala leche', justo en época de campaña tienen que buscar un montón de temas. No es que tengan interés en que el partido devuelva el dinero a César Acuña, es dañar la imagen de una persona que tiene toda la voluntad de trabajar el Perú", agregó.

El líder también remarcó que el respaldo ciudadano es más determinante que cualquier inversión económica. “Puedes invertir un montón de millones, pero si la gente no cree en ti, no hay ninguna ventaja”, afirmó.

Pese a la polémica, sostuvo que se siente tranquilo con el apoyo que recibe la organización. “Al contrario, en buena hora que un grupo de peruanos trate de prestar o aportar para que un partido no desaparezca. En ese sentido, me siento tranquilo", afirmó.

Consultado sobre si los préstamos o aportes podrían otorgarle algún tipo de ventaja en el proceso electoral, rechazó tajantemente esa posibilidad. “No hay ninguna ventaja. El que pone autoridades y saca autoridades es Dios”, concluyó.

Notas relacionadas
César Acuña: APP cuenta con una deuda de casi 20 millones a su fundador y a la familia Acuña

César Acuña: APP cuenta con una deuda de casi 20 millones a su fundador y a la familia Acuña

LEER MÁS
Óscar Acuña será investigado en libertad: PJ rechaza pedido de prisión preventiva

Óscar Acuña será investigado en libertad: PJ rechaza pedido de prisión preventiva

LEER MÁS
César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

LEER MÁS
Dina Boluarte se victimiza tras fracasar como presidenta: "Es cierto que cometí errores"

Dina Boluarte se victimiza tras fracasar como presidenta: "Es cierto que cometí errores"

LEER MÁS
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, es condenada a casi 10 años de prisión por corrupción

Gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, es condenada a casi 10 años de prisión por corrupción

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Nuevo juicio contra Martín Vizcarra por colusión: 16 testigos declararán en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Nuevo juicio contra Martín Vizcarra por colusión: 16 testigos declararán en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025