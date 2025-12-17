Gobierno convoca a actores políticos y económicos para instalar Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible

El Gobierno, a través del MEF, convocó a representantes políticos y económicos para iniciar el Acuerdo Fiscal orientado al crecimiento sostenible del país. Foto: difusión

El Gobierno, a través del MEF, convocó a representantes políticos y económicos para iniciar el Acuerdo Fiscal orientado al crecimiento sostenible del país. Foto: difusión

El Gobierno anunció la convocatoria a representantes del ámbito político, económico y social para dar inicio al Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, un proceso que será instalado este miércoles 18 en Palacio de Gobierno. La propuesta apunta a construir consensos fiscales que trasciendan los ciclos políticos y permitan sostener la estabilidad económica en el tiempo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según informó el MEF, la primera sesión reunirá a integrantes del Poder Ejecutivo, el Congreso, gobiernos regionales y locales, entidades constitucionalmente autónomas, sector privado, academia y exministros de Economía. El objetivo es asegurar una representación amplia que legitime las decisiones que se adopten en materia fiscal.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El planteamiento oficial señala que el Gobierno busca establecer reglas claras, predecibles y sostenibles que fortalezcan la confianza de los inversionistas y protejan el grado de inversión, en un contexto marcado por mayores demandas sociales y restricciones presupuestales.

En esta etapa inicial, el MEF presentará una propuesta de hoja de ruta que servirá como base para el debate técnico. El documento será revisado por los participantes con miras a definir un marco fiscal de corto, mediano y largo plazo que pueda ser asumido por futuras gestiones.

MEF plantea hoja de ruta fiscal con enfoque de largo plazo

Durante la reunión inaugural del Acuerdo Fiscal, el MEF expondrá los principales lineamientos de su propuesta, orientados a ordenar las finanzas públicas y asegurar un uso eficiente de los recursos del Estado. La intención es abrir el documento a aportes y observaciones antes de su eventual consolidación.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que el Gobierno necesita acuerdos duraderos que protejan la estabilidad macroeconómica y eviten que decisiones fiscales coyunturales comprometan el bienestar de las próximas generaciones. En esa línea, remarcó la importancia de preservar la confianza y el grado de inversión.

El proceso estará articulado a la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en el marco del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Con ello, el Gobierno busca dar continuidad institucional al Acuerdo Fiscal y asegurar seguimiento técnico a los compromisos que se adopten para promover el crecimiento sostenible.