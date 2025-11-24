HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

La verdad de José Jerí, Galarreta confiesa y Castillo vs. Alva | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

Durante una entrevista, José Jerí insistió en que la iniciativa no busca limitar la libertad de expresión, sino regular la filtración de información por parte de funcionarios públicos. Sin embargo, la Asociación Nacional de Periodistas rechazó el proyecto, argumentando que podría criminalizar a periodistas y sus fuentes en el ejercicio de informar.

José Jeri se pronunció sobre el proyecto de ley que limita el trabajo de la prensa. Foto: Composición/LR
José Jeri se pronunció sobre el proyecto de ley que limita el trabajo de la prensa. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso, mediante el cual se busca tipificar como delito la revelación de información vinculada a investigaciones y actuaciones policiales. La iniciativa fue cuestionada por diversos gremios periodísticos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, durante una entrevista en El Valor de la Verdad, Jerí justificó la propuesta del Ejecutivo al señalar que "es falso" que se busque crear una "ley mordaza" y vulnerar la libertad de expresión de los periodistas. En su defensa, el mandatario dijo que el proyecto "tal vez no se ha entendido de manera adecuada". Además, precisó que la modificación al Código Procesal Penal a través del Decreto Legislativo 365 estuvo dirigida originalmente a los funcionarios públicos.

TE RECOMENDAMOS

PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

lr.pe

"La regulación o esa modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado. Es el funcionario que filtra la información y en esta situación que tenemos que combatir y que la población quiere resultados, tenemos que también ponernos los candados", expresó Jerí.

"Si no, entonces para qué hacemos tanta inteligencia, para qué nos exigen muchos sectores hay que apoyar al sector con inteligencia. ¿Para qué? Si uno de ellos me puede filtrar la información", argumentó.

No obstante, el entrevistador le refutó a Jerí que esa supuesta filtración no es culpa de la prensa, sino del funcionario público. En esa línea, Jerí dijo que "es ahí donde estamos definiendo la responsabilidad de esa persona, de ese funcionario, de ese servidor, de ese integrante de esa operación por ese comportamiento indebido, porque eso lo hace por una motivación y es ahí donde estamos apuntando", como sustento para sustentar su proyecto de ley.

A pesar de que el periodista le resaltó a Jerí que el afán de la prensa no es traes abajo las investigaciones fiscales o judiciales sobre presuntos delincuentes, el mandatario señaló que con dicha norma "lo que estamos haciendo es justamente evitar que de parte del Estado, de los funcionarios de quienes están involucrados en labores de la lucha contra la criminalidad, filtren información con la finalidad de anticipar a quienes van a ser intervenidos, allanados, que es muy distinto".

"La finalidad no es limitar la libertad de expresión, no, es cuidar de que las operaciones que hagamos no sean en forma deliberada, filtradas, para justamente evitar que se cumpla la finalidad de la lucha contra el crimen", acotó.

PUEDES VER: Cuatro funcionarios del Congreso ligados a Fuerza Popular implicados en uso irregular de cámara

lr.pe
Iniciativa legislativa del Ejecutivo sobre incorporar como delito la revelación de información sobre investigaciones.

Iniciativa legislativa del Ejecutivo sobre incorporar como delito la revelación de información sobre investigaciones.

Asociación Nacional de Periodistas rechaza iniciativa de José Jerí

Las respuestas no tardaron en llegar. La Asociacion Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un comunicado en el que rechazó la propuesta del Gobierno de Jerí que "criminaliza a periodistas y fuentes por informar sobre casos de relevancia pública".

Además, la ANP resaltó que dicha propuesta carece de sustento y constituye censura y persecución de fuentes reservadas, atentando contra el secreto profesional.

"Las actuales intenciones del Ejecutivo recuerdan al sector de intentos similares impulsados en su momento por regímenes de Pedro Castillo y Dina Boluarte. La libertad de información sobre investigaciones penales de relevancia pública cae en el foco del ataque impulsado por sectores que tienen, en su mayoría, personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes", reclamó.

En esa misma línea, la ANP aseveró que dicha iniciativa del Gobierno "no se puede entender como parte de la lucha contra la criminalidad organizada, por el contrario, va directamente contra el periodismo de investigación, desarrollando una censura previa en estos casos".

Comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) que rechaza el proyecto de ley del Ejecutivo que "criminaliza a periodistas y fuentes por informar sobre casos de relevancia pública"

Comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) que rechaza el proyecto de ley del Ejecutivo que "criminaliza a periodistas y fuentes por informar sobre casos de relevancia pública"

Notas relacionadas
José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

LEER MÁS
José Jerí se posiciona a favor de la unión civil y en contra del aborto: "Tengo una base religiosa"

José Jerí se posiciona a favor de la unión civil y en contra del aborto: "Tengo una base religiosa"

LEER MÁS
Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

LEER MÁS
Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

LEER MÁS
José Jerí se posiciona a favor de la unión civil y en contra del aborto: "Tengo una base religiosa"

José Jerí se posiciona a favor de la unión civil y en contra del aborto: "Tengo una base religiosa"

LEER MÁS
Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

LEER MÁS
“Cerpa fue quien reveló la existencia del túnel en la residencia japonesa”

“Cerpa fue quien reveló la existencia del túnel en la residencia japonesa”

LEER MÁS
UNICEF e INEI: Perú atrasado en la lucha contra la pobreza y el hambre

UNICEF e INEI: Perú atrasado en la lucha contra la pobreza y el hambre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025