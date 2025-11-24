José Jeri se pronunció sobre el proyecto de ley que limita el trabajo de la prensa. Foto: Composición/LR

José Jeri se pronunció sobre el proyecto de ley que limita el trabajo de la prensa. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso, mediante el cual se busca tipificar como delito la revelación de información vinculada a investigaciones y actuaciones policiales. La iniciativa fue cuestionada por diversos gremios periodísticos.

En ese sentido, durante una entrevista en El Valor de la Verdad, Jerí justificó la propuesta del Ejecutivo al señalar que "es falso" que se busque crear una "ley mordaza" y vulnerar la libertad de expresión de los periodistas. En su defensa, el mandatario dijo que el proyecto "tal vez no se ha entendido de manera adecuada". Además, precisó que la modificación al Código Procesal Penal a través del Decreto Legislativo 365 estuvo dirigida originalmente a los funcionarios públicos.

"La regulación o esa modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado. Es el funcionario que filtra la información y en esta situación que tenemos que combatir y que la población quiere resultados, tenemos que también ponernos los candados", expresó Jerí.

"Si no, entonces para qué hacemos tanta inteligencia, para qué nos exigen muchos sectores hay que apoyar al sector con inteligencia. ¿Para qué? Si uno de ellos me puede filtrar la información", argumentó.

No obstante, el entrevistador le refutó a Jerí que esa supuesta filtración no es culpa de la prensa, sino del funcionario público. En esa línea, Jerí dijo que "es ahí donde estamos definiendo la responsabilidad de esa persona, de ese funcionario, de ese servidor, de ese integrante de esa operación por ese comportamiento indebido, porque eso lo hace por una motivación y es ahí donde estamos apuntando", como sustento para sustentar su proyecto de ley.

A pesar de que el periodista le resaltó a Jerí que el afán de la prensa no es traes abajo las investigaciones fiscales o judiciales sobre presuntos delincuentes, el mandatario señaló que con dicha norma "lo que estamos haciendo es justamente evitar que de parte del Estado, de los funcionarios de quienes están involucrados en labores de la lucha contra la criminalidad, filtren información con la finalidad de anticipar a quienes van a ser intervenidos, allanados, que es muy distinto".

"La finalidad no es limitar la libertad de expresión, no, es cuidar de que las operaciones que hagamos no sean en forma deliberada, filtradas, para justamente evitar que se cumpla la finalidad de la lucha contra el crimen", acotó.

Asociación Nacional de Periodistas rechaza iniciativa de José Jerí

Las respuestas no tardaron en llegar. La Asociacion Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un comunicado en el que rechazó la propuesta del Gobierno de Jerí que "criminaliza a periodistas y fuentes por informar sobre casos de relevancia pública".

Además, la ANP resaltó que dicha propuesta carece de sustento y constituye censura y persecución de fuentes reservadas, atentando contra el secreto profesional.

"Las actuales intenciones del Ejecutivo recuerdan al sector de intentos similares impulsados en su momento por regímenes de Pedro Castillo y Dina Boluarte. La libertad de información sobre investigaciones penales de relevancia pública cae en el foco del ataque impulsado por sectores que tienen, en su mayoría, personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes", reclamó.

En esa misma línea, la ANP aseveró que dicha iniciativa del Gobierno "no se puede entender como parte de la lucha contra la criminalidad organizada, por el contrario, va directamente contra el periodismo de investigación, desarrollando una censura previa en estos casos".