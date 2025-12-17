HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Domingo Pérez: Poder Judicial archiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra

El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público y decidió archivar de forma definitiva la investigación penal contra el fiscal José Domingo Pérez, tras concluir que los peritajes contables no acreditaron un incremento patrimonial ilícito.

El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del proceso penal seguido contra José Domingo Pérez. Foto: difusión
El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del proceso penal seguido contra José Domingo Pérez. Foto: difusión

El Poder Judicial resolvió archivar la investigación preparatoria seguida contra José Domingo Pérez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El juzgado concluyó que no se acreditó un incremento patrimonial injustificado y que no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal en su contra.

La decisión fue adoptada por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima, que declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento presentado por la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El fallo también dispuso levantar todas las medidas coercitivas dictadas durante el proceso.

La investigación se inició a fines de 2023, tras una denuncia que cuestionaba la evolución patrimonial del fiscal, principalmente por la compra de un vehículo y el cumplimiento simultáneo de obligaciones financieras por inmuebles ubicados en Miraflores. A partir de ello, la Fiscalía ordenó una revisión integral de su situación económica.

Luego de casi dos años de diligencias, informes técnicos y ampliaciones del análisis patrimonial, el juzgado concluyó que no existe posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de convicción que permitan sustentar una acusación por enriquecimiento ilícito.

Informe técnico cerró la investigación patrimonial

La investigación contra José Domingo Pérez evaluó inicialmente su patrimonio desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2023, periodo que luego fue delimitado por la Corte Suprema entre el 1 de enero de 2014 y el 8 de marzo de 2021. En ese marco, se dispuso el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil.

Uno de los hechos que motivó la denuncia fue la adquisición de un vehículo Volvo en 2021. Aunque inicialmente se cuestionó el valor de la compra, la documentación registral estableció un monto distinto al señalado por la denunciante, lo que llevó a ampliar el análisis a toda la evolución patrimonial del fiscal y no solo a ese acto específico.

El Ministerio Público ordenó tres peritajes contables financieros. El primero detectó un presunto desbalance patrimonial; sin embargo, tras observaciones, levantamientos técnicos y una ampliación ordenada por la Corte Suprema, el informe final concluyó que no existió incremento patrimonial ilícito y que, por el contrario, se registró un saldo económico favorable.

José Domingo Pérez: las razones del juzgado para archivar el expediente

El juzgado señaló que el delito de enriquecimiento ilícito exige probar un aumento patrimonial injustificado vinculado al ejercicio del cargo público. En este caso, los informes periciales no acreditaron ese elemento central del tipo penal, por lo que la imputación no podía sostenerse en un eventual juicio oral.

El Poder Judicial también tomó en cuenta que el Ministerio Público sostuvo expresamente que no existe posibilidad razonable de obtener nuevas pruebas que modifiquen el resultado de la investigación. A ello se sumó la posición de la Procuraduría Pública, que no se opuso al sobreseimiento ni solicitó reparación civil.

Con estos argumentos, el tribunal resolvió archivar de manera definitiva el proceso penal contra José Domingo Pérez, ordenó levantar las medidas restrictivas vigentes y dispuso la devolución de la carpeta fiscal a la Fiscalía Superior correspondiente, dando por concluido el caso en la vía judicial.

