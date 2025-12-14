ANP e IPYS exigen a las autoridades investigar intento de asesinato contra el periodista Mitzar Castillejos

La ANP e IPYS exigen investigar el intento de asesinato contra el periodista Mitzar Castillejos en Ucayali. Foto: composición LR

La ANP e IPYS exigieron a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y transparente por el intento de asesinato contra el periodista Mitzar Castillejos, ocurrido en Aguaytía, región Ucayali. Ambas organizaciones condenaron el atentado y alertaron que la violencia contra comunicadores se ha convertido en un riesgo permanente para la prensa en regiones.

El ataque se produjo cuando Castillejos fue interceptado por sujetos armados que intentaron acabar con su vida. El comunicador resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica. El hecho ha generado alarma en el gremio periodístico por la gravedad del caso. Hace una semana, la ANP se pronunció condenando el asesinato del periodista Fernando Núñez en la Líbertad.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú señaló que este intento de asesinato no es un hecho aislado y recordó que el periodista había realizado denuncias vinculadas a presuntas irregularidades en su localidad. Para la ANP, el ataque refuerza la necesidad de que el Ministerio Público y la Policía actúen con celeridad para identificar a los responsables y evitar la impunidad.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad advirtió que el caso de Mitzar Castillejos refleja un patrón de violencia que pone en riesgo la libertad de expresión. IPYS instó al Estado a adoptar medidas de protección eficaces y a enviar una señal clara de respaldo al trabajo periodístico, especialmente en zonas donde informar se ha vuelto una actividad de alto riesgo.