HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     
Política

Poder Judicial ordena nuevo juicio para asesinos de periodista Pedro Flores Silva

Corte Suprema señaló que la Sala no había actuado importantes pruebas y diligencias, por lo que dispuso que otro colegiado lleve a cabo un nuevo proceso contra los acusados por el asesinato del periodista casmeño.

Periodista asesinado Pedro Flores Silva
Periodista asesinado Pedro Flores Silva | Difusión

La Corte Suprema anuló la absolución de los acusados del periodista casmeño Pedro Flores Silva, cometido en setiembre de 2011, por investigar y denunciar actos de corrupción que implicaban al entonces alcalde del distrito Comandante Noel, Marco Antonio Rivero Huertas. Asimismo, ordenó se lleve a cabo un nuevo juicio oral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Fiscal acusa a jueza de aceptar coimas de empresario a cambio de fallo favorable

lr.pe

Los magistrados concluyeron que en el proceso no se valoraron adecuadamente todas las pruebas ni diligencias, por lo que dispuso que en otro colegiado superior realice un nuevo proceso en el que, por ejemplo, se valore la declaración de Mercedes Cueva Abanco, quien fue conviviente del periodista y que se cite a Rosa Flores Silva, hermana de la víctima, a quienes les habría dicho quién sería responsable de un ataque en su contra.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Con esta decisión deja sin efecto la absolución del exburgomaestre Rivero Huertas, procesado como instigador; a su suegro Miguel Humberto Becerra Pérez y al exasesor municipal Antonio Azalde Lluen, en su calidad de cómplices primarios; así como a Bladimir Anderson Castillo Castro y Emilio José Ciriaco Agreda, acusados de haber sido contratados para cometer el crimen contra el periodista.

Como se recuerda, Flores Silva fue asesinado por dos encapuchados cerca de su domicilio en Casma, falleciendo dos días después por la gravedad de las heridas de bala en el colon y el hígado.

Valoración de pruebas

El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a la familia del asesinado hombre de prensa resaltó la importancia de la decisión de la Corte Suprema para que se realice un nuevo juicio oral y se valore cada uno de los medios de prueba.

 “El tribunal ha hecho un minucioso estudio de los medios de pruebas aportados por las partes, que no fueron valorados debidamente por la Sala que absolvió a todos los acusados. Y ha anulado la sentencia absolutoria porque ha incurrido en varias violaciones a principios constitucionales, como la valoración de la prueba, la debida motivación de la resolución judicial”, indicó.

Asimismo, destacó que la Suprema haya señalado que la Sala no tomó en cuenta las circunstancias en que se tomaron las declaraciones de la conviviente del periodista, y solo valoró la que dio a los policías al día siguiente de atentado, cuando Flores Silva estaba internado en el hospital, luchando por su vida, en la que no sindicó al entonces burgomaestre de Clemente Noel.

“Hubo tres declaraciones más de la señora que a la Corte Suprema le genera más convicción. La primera declaración fue tomada cuando Flores Silva estaba internado en el hospital agonizando, quien en esos le aseguró que quien lo mandó matar fue Rivero Huertas. Eso no se evaluó bien”, dijo.

Agregó que llamó la atención al tribunal que la Sala no haya permitido que se escuchen tres CD que contenían los audios y videos que establecían que el periodista sindicó al entonces burgomaestre del atentado, vulnerando el derecho a la prueba de la Fiscalía y la parte Civil.

Quispe recordó que hubo un caso similar del crimen de un periodista, que antes de morir, sindicó al responsable de su crimen, lo que fue valorado por la Sala que vio el caso. “El periodista Alberto Rivera Fernández, quien sindicó al entonces alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdés Villacorta, si le pasaba algo. Este es un caso muy similar, donde hay sicarios, personas vinculadas a gremios vinculados a sicarios que pusieron trabajadores en la municipalidad.

Notas relacionadas
Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

LEER MÁS
¿Quién era Fernando Núñez Guevara, periodista de Kamila TV asesinado en La Libertad?

¿Quién era Fernando Núñez Guevara, periodista de Kamila TV asesinado en La Libertad?

LEER MÁS
ANP condena asesinato de periodista Fernando Núñez: "Este hecho evidencia una escalada intolerable de violencia"

ANP condena asesinato de periodista Fernando Núñez: "Este hecho evidencia una escalada intolerable de violencia"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscal acusa a jueza de aceptar coimas de empresario a cambio de fallo favorable

Fiscal acusa a jueza de aceptar coimas de empresario a cambio de fallo favorable

LEER MÁS
Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

LEER MÁS
Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

LEER MÁS
TC le da la razón a la JNJ y suspende medida cautelar que dispone el regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

TC le da la razón a la JNJ y suspende medida cautelar que dispone el regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Gobierno reafirma que no ingresará a la fuerza a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez

Gobierno reafirma que no ingresará a la fuerza a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez

LEER MÁS
Ministerio Público reincorpora a Luis Arce Córdova como fiscal supremo tras rehabilitación de la JNJ

Ministerio Público reincorpora a Luis Arce Córdova como fiscal supremo tras rehabilitación de la JNJ

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025