José Domingo Pérez exige a Phillip Butters rectificarse tras archivarse su investigación: “El Perú rechaza la mentira”

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, envió una carta notarial al periodista Phillip Butters en la que le exige una rectificación pública e inmediata por "todas las afirmaciones que ha vertido" en su contra, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito debido a un supuesto desbalance patrimonial, la cual fue archivada a inicios de noviembre.

Según el documento remitido por Domingo Pérez, en septiembre del año pasado Butters, durante su programa Combutters, aseguró que “tenía la bomba” contra Gustavo Gorriti y, además, atribuyó públicamente al integrante del Ministerio Público la comisión de un delito, difundiendo —según señala el fiscal— información falsa e injuriante.

Estos fueron los dichos que Domingo Pérez le pide a Butters que se rectifique: "Estoy en condiciones de afirmar que el Perú va a estrenar un nuevo corrupto: José Domingo Pérez (…) Hay un clarísimo desbalance patrimonial en el caso de un fiscal. Lo convierte en un ladrón, es un corrupto (…) José Domingo Pérez, que hoy sigue investigando los casos y sigue correteando a la gente, no puede estar capacitado para ser ni fiscal supremo, superior ni nada, si tiene bajo su cuello una chapa grande de corrupto".

En esa misma línea, el fiscal Pérez recordó que el 4 de abril y 1 de julio, Butters habría vuelto a difundir "afirmaciones agraviantes (…) insistiendo en la acusación falsa de que me había enriquecido ilícitamente".

Asimismo, el miembro del Equipo Especial Lava Jato señaló que, el 2 de diciembre de este año, Butters publicó en su cuenta de X (antes Twitter) otras falsas afirmaciones.

"Estas reiteradas manifestaciones confirman la continuidad de una conducta difamatoria, dirigida a consolidar en la opinión pública la idea de que yo habría cometido un delito grave de corrupción", reclamó Pérez Gómez.

José Domingo Pérez a Phillip Butters: "Todo el Perú rechaza la mentira"

En la parte final de la carta notarial, Domingo Pérez enfatizó que difundir imputaciones falsas, a pesar de la existencia de una resolución judicial firme, constituye el presunto delito de difamación agravada. Asimismo, el fiscal recordó el día en que Butters fue mal recibido en Puno y fue rechazado por la ciudadanía.

"no solo el sur de nuestro país rechaza las campañas de terruqueo; todo el Perú rechaza la mentira, la falsedad y el discurso de odio que algunos utilizan para sostener un clima de impunidad y desinformación", expresó.

"El Perú exige veracidad, responsabilidad y respeto, especialmente de quienes utilizan medios de comunicación para influir en la opinión pública", acotó.