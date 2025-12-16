HOYSuscripcion LR Focus

🔴 EN VIVO | Últimas noticias del Perú y el mundo hoy 16 de diciembre

Política

José Domingo Pérez exige a Phillip Butters rectificarse tras archivarse su investigación: “El Perú rechaza la mentira”

El fiscal José Domingo Pérez envió una carta notarial al periodista Phillip Butters, exigiendo una rectificación pública por afirmaciones en su contra, a pesar de tener una investigación archivada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El Poder Judicial archivó la investigación contra José Domingo Pérez por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Foto: Composición/LR
El Poder Judicial archivó la investigación contra José Domingo Pérez por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Foto: Composición/LR

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, envió una carta notarial al periodista Phillip Butters en la que le exige una rectificación pública e inmediata por "todas las afirmaciones que ha vertido" en su contra, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito debido a un supuesto desbalance patrimonial, la cual fue archivada a inicios de noviembre.

Según el documento remitido por Domingo Pérez, en septiembre del año pasado Butters, durante su programa Combutters, aseguró que “tenía la bomba” contra Gustavo Gorriti y, además, atribuyó públicamente al integrante del Ministerio Público la comisión de un delito, difundiendo —según señala el fiscal— información falsa e injuriante.

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Estos fueron los dichos que Domingo Pérez le pide a Butters que se rectifique: "Estoy en condiciones de afirmar que el Perú va a estrenar un nuevo corrupto: José Domingo Pérez (…) Hay un clarísimo desbalance patrimonial en el caso de un fiscal. Lo convierte en un ladrón, es un corrupto (…) José Domingo Pérez, que hoy sigue investigando los casos y sigue correteando a la gente, no puede estar capacitado para ser ni fiscal supremo, superior ni nada, si tiene bajo su cuello una chapa grande de corrupto".

Carta notarial de José Domingo Pérez a Phillip Butters, primera parte

Carta notarial de José Domingo Pérez a Phillip Butters, primera parte

En esa misma línea, el fiscal Pérez recordó que el 4 de abril y 1 de julio, Butters habría vuelto a difundir "afirmaciones agraviantes (…) insistiendo en la acusación falsa de que me había enriquecido ilícitamente".

Asimismo, el miembro del Equipo Especial Lava Jato señaló que, el 2 de diciembre de este año, Butters publicó en su cuenta de X (antes Twitter) otras falsas afirmaciones.

"Estas reiteradas manifestaciones confirman la continuidad de una conducta difamatoria, dirigida a consolidar en la opinión pública la idea de que yo habría cometido un delito grave de corrupción", reclamó Pérez Gómez.

José Domingo Pérez a Phillip Butters: "Todo el Perú rechaza la mentira"

En la parte final de la carta notarial, Domingo Pérez enfatizó que difundir imputaciones falsas, a pesar de la existencia de una resolución judicial firme, constituye el presunto delito de difamación agravada. Asimismo, el fiscal recordó el día en que Butters fue mal recibido en Puno y fue rechazado por la ciudadanía.

"no solo el sur de nuestro país rechaza las campañas de terruqueo; todo el Perú rechaza la mentira, la falsedad y el discurso de odio que algunos utilizan para sostener un clima de impunidad y desinformación", expresó.

"El Perú exige veracidad, responsabilidad y respeto, especialmente de quienes utilizan medios de comunicación para influir en la opinión pública", acotó.

Carta notarial de José Domingo Pérez a Phillip Butters, segunda parte

Carta notarial de José Domingo Pérez a Phillip Butters, segunda parte

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Phillip Butters: dirigentes de Puno atribuyen su renuncia al rechazo que recibió en Juliaca

Phillip Butters: dirigentes de Puno atribuyen su renuncia al rechazo que recibió en Juliaca

Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: “No existe rigor mínimo para una campaña seria”

Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: "No existe rigor mínimo para una campaña seria"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 25 oficiales

Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 25 oficiales

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

Candidato al Congreso por APP reconoce que su partido aprobó leyes "pro crimen": "Se tienen que cumplir"

Candidato al Congreso por APP reconoce que su partido aprobó leyes "pro crimen": "Se tienen que cumplir"

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

