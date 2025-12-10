El dictamen que amplía el Reinfo hasta fines del 2026 está próximo a ratificarse en la Comisión Permanente del Congreso. Foto: composición LR/Congreso

El dictamen que amplía el Reinfo hasta fines del 2026 está próximo a ratificarse en la Comisión Permanente del Congreso. Foto: composición LR/Congreso

L a segunda votación del dictamen que amplía la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 2026 se haría efectiva el próximo jueves 18 de diciembre, según informó a los medios de comunicación el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. De esta manera, la Comisión Permanente sería la instancia que resolvería el destino de la norma.

Y es que, su funcionamiento está programado a partir del 16 de diciembre hasta el 27 de febrero del 2026 debido a la delegación de facultades que le otorgó el Pleno. Como es de conocimiento público, el cierre de la actual legislatura se adelantó porque ya iniciaron los trabajos de remodelación del Hemiciclo.

No obstante, uno de los temas que tendrá que analizar la Comisión Permanente es la extensión del Reinfo, cuya caducidad tiene como fecha límite el 31 de diciembre de este año. Ante el corto tiempo que apremia, los dirigentes de la Confemin anunciaron que realizarán asambleas territoriales para decidir si retoman las protestas durante la semana que viene.

"Vamos a realizar una asamblea de delegados de todas las bases mineras para determinar las acciones a seguir, con tal de exigir la aprobación la segunda votación. Esperamos que en siete días se logre esto e insistiremos para que quede resuelto este tema. Nosotros creemos que el plazo aprobado no se ajusta la realidad", aseveró Magno Palomino, coordinador de la Confemin.

Reinfo camina a extenderse hasta el 2026

Existe un consenso entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para autorizar una prórroga adicional del Reinfo hasta fines del 2026. Si bien, en un inicio, desde la Comisión de Energía y Minas que preside Víctor Cutipa se planteaba un plazo de dos años, la presión que ejerció el gobierno de José Jerí surtió efecto.

Recientemente, el propio mandatario se mostró conforme con la decisión adoptada por el Pleno el último 4 de diciembre y emplazó a este poder del Estado a no realizar cambios. Y es que, casi todas las recomendaciones del Ejecutivo fueron aceptadas: extender el registro por un año y retirar las disposiciones que hacían alusión al retorno de los más de 50.000 mineros excluidos del Reinfo a mediados de este año.

Además de estas medidas, el texto contempla la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales hacia el Minem.

Para el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, tanto el Ejecutivo como el Congreso no han hecho el trabajo que les correspondía, ya que tenían que haber empujado la aprobación de una Ley para la Mape. En su opinión, una "real" política de formalización favorecería a la recaudación tributaria y a reducir la conflictividad social.

"Algunos sectores que se oponen a la formalización han reconocido que los mineros artesanales aportan al erario nacional. Me pregunto: ¿Qué haríamos si formalizáramos a todos? ¿Cuánto recaudaríamos para el erario nacional y cuánto nos ayudaría a resolver los problemas? Creo que, de parte del gobierno y del Congreso, no han hecho el trabajo de presentar un proyecto de ley", anotó.