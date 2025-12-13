Pedro Castillo denunció a través de sus redes sociales que tres delincuentes encapuchados ingresaron la noche de este viernes a la vivienda del hermano del expresidente, ubicada en Cajamarca, donde maniataron de pies y manos a él y a su esposa, los golpearon y sustrajeron un teléfono celular y otros objetos de valor. El ataque, según detalló el ex mandatario, ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. y los agresores lograron huir antes de la llegada de las autoridades.

"En un acto, por demás indignante y sospechosamente vinculado a la coyuntura política, ayer por la noche, alrededor de las 7 y 30, tres delincuentes encapuchados ingresaron violentamente al domicilio de mi hermano Mercedes Castillo Terrones, en donde fueron atados de pies y manos junto a su esposa, para proceder, luego, a golpearlos y robarle el equipo celular, además de otros objetos", se lee.

De acuerdo con la versión difundida por Castillo, su hermano logró escapar en un descuido de los atacantes y pidió auxilio a los vecinos de la zona, quienes alertaron a las Rondas Campesinas y a la Policía Nacional. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la captura de los responsables del asalto.

“Para quienes, desde el lado correcto de la historia, jamás hemos callado frente a las injusticias, a la corrupción y al saqueo de nuestro pueblo, esta acción delincuencial, en la que se compromete la integridad física y psicológica de mi familia, es un acto de amedrentamiento político”, agregó Castillo quien atribuyó el hecho a razones políticas.

Congresista Roberto Sánchez exige acciones tras ataque a la familia de Castillo en Cajamarca

El congresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se pronunció públicamente luego del violento asalto ocurrido en la vivienda del hermano del expresidente Pedro Castillo, en el centro poblado de Puña en Cajamarca. A través de sus redes sociales, el parlamentario calificó el ataque como un acto grave y condenable, y advirtió que no se trataría de un episodio aislado, sino de una acción que debe ser investigada con urgencia para determinar responsabilidades y el posible trasfondo del hecho.

De acuerdo con la información difundida por el parlamentario, el ataque se habría producido alrededor de las 10 de la noche y habría sido perpetrado por cinco personas encapuchadas y armadas, quienes ingresaron de forma violenta al inmueble, agredieron a los ocupantes y los maniataron antes de huir del lugar.

Cabe resaltar que esta versión difiere de la expuesta por el propio Castillo, quien indicó que el asalto ocurrió aproximadamente a las 7:30 p.m. y que fueron tres los delincuentes que ingresaron a la vivienda de su hermano, a quien ataron de pies y manos junto a su esposa y golpearon antes de escapar.

Sánchez, en unas cartas dirigidas al fiscal de la Nación interino, Tomás Galvez y al titular del Interior, Vicente Tiburcio, demandó la intervención inmediata de la Fiscalía y de la Policía Nacional del Perú y señaló que corresponde al Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que actos de violencia queden impunes, especialmente cuando comprometen a familiares de figuras políticas.

"El señor José Mercedes Castillo es hermano del presidente José Pedro Castillo Terrones, motivo por el cual este caso tendría el móvil político de amedrentarlos, debido a que, se ha anunciado que el presidente Castillo postulará al Senado en las elecciones generales de 2026", se lee.