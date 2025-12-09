HOYSuscripcion LR Focus

Política

Delia Espinoza afirma que no hubo rebelión en el caso de Pedro Castillo: “Nadie se alzó en armas”

La suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza cuestionó que se le imputara rebelión por el intento de disolver el Congreso en 2022. Sostuvo que la detención en flagrancia fue irregular y que “nadie se alzó en armas”, por lo que el procesamiento carece de sustento jurídico.

Delia Espinoza afirma que no hubo rebelión en el caso de Pedro Castillo. Foto: composición LR
Delia Espinoza afirma que no hubo rebelión en el caso de Pedro Castillo. Foto: composición LR

Delia Espinoza cuestionó nuevamente el proceso seguido contra Pedro Castillo por el fallido intento de disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre de 2022. En entrevista para Sallqa TV, la suspendida fiscal de la Nación sostuvo que la imputación de rebelión nunca tuvo sustento y criticó la forma en que se manejó su detención. Cabe recordar que el expresidente fue finalmente sentenciado a 11 años de cárcel por conspiración, luego de que el Poder Judicial descartara que sus actos configuraran el delito de rebelión.

“Ahora que estoy fuera (de la Fiscalía), como cualquier abogada, ya lo puedo decir. En realidad, en ese caso, nunca ha habido rebelión porque nadie se alzó en armas. Lo que sucede es que yo no llevaba ese caso, lo llevaba otro fiscal supremo, pero igual yo no podía intervenir porque si no cometía grave falta”, dijo Espinoza.

PUEDES VER: 25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

La doctora también cuestionó la flagrancia aplicada a Castillo el día de su detención al señalar que el procedimiento se habría sostenido sobre una calificación penal que, según ella, no correspondía. Espinoza insistió en que los fiscales del caso actuaron sin que existiera un escenario típico de rebelión.

“A mi regreso todo ya estaba avanzado con el expresidente Castillo, y obviamente yo no podía intervenir con opiniones porque nosotros estamos prohibidos como fiscales, pero yo ahora sí ya, en el llano, puedo decir de que no hubo rebelión”, agregó.

PUEDES VER: José Jerí en aprietos: presidente tiene 24 horas para responder ante JEE por presunto proselitismo político

Delia Espinoza: suspendida fiscal fue inhabilitada por 10 años

El Congreso de la República aprobó la inhabilitación por diez años para ejercer función pública de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza. Con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, el Pleno dio luz verde al informe que le atribuye una presunta infracción constitucional. La imputación se sustenta en un supuesto “desacato” a la Ley 32130, que devuelve a la Policía Nacional el liderazgo de las investigaciones preliminares. Para los parlamentarios, Espinoza habría emitido una resolución que vulneraba directamente esta norma.

La decisión se adoptó en medio de cuestionamientos por la rapidez del trámite. El informe había sido rechazado en una primera votación al sumar solo 63 votos, por debajo de los 68 necesarios. No obstante, tras una reconsideración impulsada por Jorge Montoya y Norma Yarrow, el Pleno volvió a votar y terminó aprobándolo.

PUEDES VER: Por sorteo de bolillas o moneda: así se elegirá al candidato presidencial de Salvemos al Perú

