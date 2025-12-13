HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: Salvemos al Perú elegirá hoy a su candidato presidencial lanzando una moneda

El sorteo se definirá entre los precandidatos Antonio Ortiz Villano y Mariano González tras el empate de la elección de delegados. ONPE, JNE y Reniec participarán del evento.

El evento se realizará este sábado a las 2:00 de la tarde. Foto: composición.
El evento se realizará este sábado a las 2:00 de la tarde. Foto: composición.

Hoy, sábado 13 de diciembre, el partido Salvemos al Perú elegirá a su candidato presidencial que los representará en las Elecciones 2026. Tras resultar empatados en la elección de delegados, las fórmulas presidenciales del exministro del Interior, Mariano González y Antonio Ortiz Villano, la organización realizará un sorteo público, que consistirá en el lanzamiento de una moneda.

La lista 1 se encuentra liderada por Ortiz Villano, junto con Jaime Freundt López y Giovanna Demurtas Moya, como aspirantes a vicepresidentes; mientras que la lista 2 la preside Mariano González con Wilbert Portugal y Katherine Ramírez.

El pasado 7 de diciembre, las referidas fórmulas presidenciales consiguieron 8 votos de los delegados de su partido.

De acuerdo a la información que accedió este medio, representantes del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), garantizarán la transparencia del sorteo.

Elecciones 2026: Más de 2 millones de electores eligieron su local de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que más de 2 millones 300 mil electores a nivel nacional ya eligieron sus tres opciones de local de votación para las Elecciones 2026.

Lima Metropolitana y Lima provincias tiene el mayor número de registros con un millón 528 mil 874 ciudadanos. Le sigue el Callao con 145 mil 521 electores, mientras que en Arequipa lo hicieron 129 mil 291.

La ONPE reportó, además, que un total de 73 locales ya no cuentan con aforo disponible. A ello informó que la plataforma estará habilitada solo hasta las 23:59 horas del domingo 14 de diciembre, y que no habrá prórroga. En caso de que un elector no realice la selección, se le asignará un local según la disponibilidad de los mismos.

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

